Hjælp til klubben: Spillere og ledelse i AaB går ned i løn i maj

FODBOLD:Fodbolden ligger stadig stille i Danmark, og dermed er det så som så med indtægterne i fodboldklubberne.

I AaB har både spillere og ledelse besluttet at gå ned i løn for at hjælpe med den økonomisk trængte situation.

I en pressemeddelelse skriver klubben, at det samlede beløb er betragteligt, men at niveauet for lønnedgangen holdes internt parterne imellem.

- Vi er i en situation, hvor vi som klub har en vis robusthed, og vi skal nok klare os igennem, men det er logisk, at i denne ekstreme tid er alle bidrag til fællesskabet meget velkomne. Vi synes i den forbindelse, at det er et stærkt signal, at spillere og ledelse på denne måde viser opbakning, og det er jeg på vegne af AaB meget taknemmelig for, siger direktør Thomas Bælum.

AaB's spillere er efter en periode med hjemsendelse vendt tilbage på træningsbanen, hvor man kan træne uden fysisk kontakt i mindre grupper.

- Fra spillerside er vi naturligvis bevidste om, at dette er en speciel og vanskelig periode for AaB, og derfor er vi gået sammen med ledelsen om at bidrage til bundlinjen, hvorfra alting jo udspringer. Det gør vi for at markere, at vi har en forståelse for situationens alvor, og for at bidrage så AaB bedst muligt kan fastholde sit aktivitetsniveau både på det sportslige område og uden for banen, lyder det fra AaB-anfører Lucas Andersen.

AaB har stadig en stor del af de administrative medarbejdere hjemsendt med fuld løn via støtte fra regeringens trepartsordning.