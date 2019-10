Nordjysk travhest vandt sensationelt VM-sølv i New York

HESTESPORT:Yonkers Raceway i New York dannede sent søndag aften ramme om en historisk dansk præstation, da Aalborg-hesten Slide So Easy vandt VM-sølv og en præmie på 1,7 millioner kroner - den største præmie, en dansk travhest nogensinde har vundet.

Spillerne havde på forhånd ikke den store tiltro til Slide So Easy, der i VM dystede mod en række af travsportens absolutte verdensartister fra lande som USA, Canada, Frankrig, Sverige, Tyskland, Norge og Schweiz. Men for sin gæstekusk Åke Svanstedt fandt Slide So Easy en perfekt position i ryg på førerhesten, amerikanske Atlanta, og da angrebspladsen kom rundt opløbssvinget, skød Slide So Easy frem til en sikker andenplads bag løbet helt store favorit, italienske Zacon Gio.

Slide So Easy deltog også sidste år i det uofficielle VM-løb ’The International Trot’, hvor den mærket af en lang rejse blev nummer otte for sin træner Flemming Jensen. Belært af erfaringen var VM-forberedelserne i år optimeret ved, at Slide So Easy og dens faste oppasser Martin Bjerregaard tilbragte de sidste 14 dage forud for VM-løbet i USA.

Derfor var glæden også ekstra stor oven på det største VM-resultat af en dansktrænet travhest nogensinde.

- Lige nu fatter jeg slet ingenting, jeg er bare så pisse stolt af ham. Vi er selvfølgelig alle mega glade nu, det gik jo i hvert fald langt over min forventning, var reaktionen fra Martin Bjerregaard umiddelbart efter VM-sølvet var en kendsgerning, lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb.

Med andenpladsen har Slide So Easy nu indtjent 4,3 mio. kr. i en karriere, der har budt på 39 sejre i 95 starter.