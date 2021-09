Hjalp Danmark til OL - nu vil han udnytte det til Aalborg Pirates' fordel

ISHOCKEY:Når Aalborg Pirates fredag aften tager imod Odense Bulldogs i sæsonpremieren hjemme i Gigantium, har de en topmotiveret kaptajn på holdet, der kommer med en historisk landsholdssejr i bagagen.

Julian Jakobsen var en af de spillere, der sammen med danske landshold sikrede Danmark en plads ved Vinter-OL 2022 i Beijing, da man vandt over 2-0 over Norge. En fænomenal sejr, da det er første gang, at Danmark deltager i en olympisk ishockeyturnering.

- Det var specielt. Det var rigtig mange ugers hårdt arbejde, hvor der blev lagt vægt på systemer, spil og sammenhold. Vi har vel for første gang været samlet i så lang en periode før en lille turnering. Vi var sammen 14 dage op til, så der var blevet brugt nogle ressourcer på det, hvilket heldigvis bar frugt, fortæller Julian Jakobsen.

14 dage på højeste niveau

Selvom Pirates-kaptajnen allerede har været i aktion og spillet flere hårde kampe, så ser han det som en fordel.

- Det håber jeg i hvert fald. Nu har jeg spillet i 14 dage på højeste niveau, hvilket jeg godt kan mærke i mine ben. Niveauet er lidt højere og pasningerne er bedre. Det vil jeg forsøge at tage med ind i spillet herhjemme og hjælpe med at holde tempoet oppe i træningerne. Det håber jeg, at man kan se i premierekampen, siger han.

Julian Jakobsen var med til at sikre Danmark en plads til Vinter-OL 2022 Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nu gælder det så den bedste danske liga, hvor Aalborg Pirates’ kaptajn hverken kan eller vil løbe fra favoritværdigheden på hjemmebane mod sidste sæsons prygelknabe fra Odense Bulldogs.

- Målet er altid at vinde. Vi spiller jo for at vinde guldet, og jeg synes, at vi har fået stablet et godt og konkurrencedygtigt hold på benene, så vi skal ud og give den gas og forsøge at sætte tonen i ligaen. Vi skal også finde formen frem mod slutspillet, selvom der er et stykke tid til, men vi ved godt, at det lige pludselig går hurtigt, så vi skal ud at vinde nogle kampe, konstaterer Julian Jakobsen.

- Der går nogle rygter om, at Odense har fået et bedre hold i år og en dygtig træner, så det er selvfølgelig et forstærket hold, vi møder, men vi skal da ud og spille vores spil og have tre point, alt andet vil være skuffende.

34-årige Julian Jakobsen påbegynder sin sjette sæson i Aalborg Pirates-trøjen siden han kom hjem i 2016. Et valg han er glad for den dag i dag. Derfor har han heller ikke et ønske om at forlade klubben og prøve sine evner af andetsteds.

- En af grundene til at jeg kom hjem, var for at få noget ro på og falde til, så jeg kunne gro nogle rødder, hvilket familien og jeg er godt i gang med, så nej - jeg skal ikke andre steder hen. Det jeg skal, er at vinde nogle flere mesterskaber med piraterne, det er først og fremmest det, der motiverer mig. Så skal jeg holde mig frisk, rask og i god form, så jeg forhåbentligt stadig kan være en del af landsholdet.

En drøm at komme til Beijing

- Nu kommer der et OL til februar, der er den helt store drøm, så nu skal den helt sikkert have en skalle de næste par måneder, så jeg kan vise landstræneren, at jeg også vil være med der, fastslår Julian Jakobsen.

Også den kommende sæsonstarts kulisse med et ubegrænset antal tilskuere ser veteranen frem til.

- Det glæder vi os til. Nu prøvede jeg det oppe i Norge til den sidste kamp. Selvom de kun måtte lukke 2000 ind, var der helt fantastisk tryk på i den hal, derfor håber jeg også, at der kommer rigtig mange mennesker mod Odense, slutter han.