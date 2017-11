Hjelm i tænkeboks

GOLF: Den nordjyske golfspiller Rasmus Hjelm var plaget af sygdom op til anden afdeling af Q-School i Spanien, hvor han kunne kvalificere sig til tredje afdeling, der kan give adgang til European Tour.

Men efter tre dages spil og en samlet score i syv slag under par trak nordjyden sig fra turneringen.

- Jeg kunne da godt mærke, at jeg var en lille smule afkræftet, men det skal ikke fungere som undskyldning for den omgang lort, jeg leverede dernede, lyder det kontant fra Rasmus Hjelm.

- Jeg kom skidt i gang på alle mine runder, og derfra var det op ad bakke hver eneste dag. Jeg havde en god afslutning med en eagle på 18. hul på førstedagen, men det var stadig ikke prangende. I perioder spillede jeg godt, men jeg kunne ikke få noget i hul.

Rasmus Hjelm er efterhånden blevet 32 år og har forsøgt sig som professionel i en årrække - og hvad fremtiden nu skal bringe er han stadig usikker på.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne give et klart svar. Lige nu er det bare rart at komme hjem til familien og få en god lang pause, og så kan det jo være, at jeg bliver helt forelsket i noget andet. Men det kan også være, at jeg efter nogle uger erkender, at det ligger for meget i blodet, og jeg bare skal ud og træne, siger han.

- Jeg har jo stadig kort til Challenge Touren i en eller anden kategori, og det kunne da være mit håb, at jeg kunne blive indlemmet i Team Made in Denmark, der sørger for wild cards til turneringer til en række danske spillere på Challenge Touren.

- Så der vil jeg da nok tage mig sammen og kontakte Flemming (Astrup, teamchef, red.) en af de nærmeste dage, siger Rasmus Hjelm, der ikke har planer om at tage skridtet ned og spille den skandinaviske tour, Nordic League.

- Det synes jeg ligesom, at jeg har prøvet efterhånden, siger han.