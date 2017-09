Hjelm kom flyvende fra start

GOLF: I de kommende uger forsøger en stribe golfspillere at få adgang til det forjættede land, European Tour, gennem den såkaldte Tour-skole.

Og nordjyske Rasmus Hjelm fik en flyvende start på den første af tre faser i kvalifikationen, da han gik sin første runde i England i seks slag under par - dagens bedste runde - et slag bedre end den nærmeste forfølger og to slag eller mere foran resten.

Cirka en fjerdedel af det 105 mand store felt får adgang til anden fase efter de fire runder i denne uge, og med en runde i seks slag under par er nordjyden godt på vej mod at opnå det mål. Specielt hans første ni huller i syv slag under par imponerede.

I tyske Fleesensee forsøger Jakob Kollerup fra Brønderslev at gøre ham kunsten efter - han er efter førstedagen på en delt 28.-plads i det også der 105 mand store felt efter en runde i par.

Christian Bæch Christensen fra Himmerland har desværre måttet melde afbud til turneringen i Tyskland med en skade i ryg og nakke.