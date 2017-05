Hjelm med flot slutspurt

ANDALUCIA: Den nordjyske golfspiller Rasmus Hjelm klarede fredag sit første cut på Challenge Touren - den næstbedste golftour i Europa - da han med en birdie på allersidste hul klemte sig ind mellem de 32 bedste spillere Andalucia Costa Del Sol Match Play 9.

Turneringen er speciel, fordi der de første to dage spilles almindeligt slagspil, mens de 32 bedste spillere fra og med lørdag spiller hulspil imod hinanden.

Som mange andre hulspilsturneringer er den også godt betalt, da der er hele 32.000 euro til vinderen.

Rasmus Hjelm kom skidt fra start på anden runde med bogeys på de to første huller, men derfra løftede han sit spil, selvom det blev til en grim double bogey på bagni. Den fik han rettet op på med to birdies på de sidste fire huller.

Bedst på de to første dage har været franske Julien Brun, britiske Charlie Ford og tyske Julian Kunzebacher i 10 slag under par. Nordjyden endte i tre slag under par.