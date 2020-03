Hjemme hos AaB-profil: Selvtræning i familiens skød

FODBOLD:For knap en uge siden stoppede AaB's superligaspillere med at træne sammen. Siden har spillerne én og én forsøgt at holde formen ved lige i privat regi - på grund af diverse tiltag mod coronavirussens udbredelse.

Blandt dem er Jakob Ahlmann, der tilbringer størstedelen af tiden i sin lejlighed i selskab med kæresten, der også er sendt hjem fra sit arbejde som fysioterapeut, samt deres fælles datter på to år.

- Hverdagen har hurtigt ændret sig fra at stå på ugentlige superligakampe og daglige fodboldtræninger til nu i høj grad at stå på hjemlig hygge. Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi spillere nok skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at holde formen ved lige via individuel træning. Vi er vant til at have en høj grad af selvdisciplin, fortæller den 29-årige wingback.

Hans individuelle træningsdag starter som oftest i hjemmet med diverse øvelser.

Privatfoto

- Min kæreste og datter leger og danser lidt med under opvarmningen, og så kører jeg ellers diverse øvelser med måtte og vippebræt. Jeg træner både styrke og bevægelighed, og det varer i cirka en time.

- Derefter plejer jeg at køre et sted hen i udkanten af Aalborg. For eksempel omkring AaB's anlæg for at løbetræne i et sted mellem 45 minutter og halvanden time. Jeg benytter også den Goal Station, der står på vores anlæg, så jeg kan få sparket lidt til en bold, fortæller Jakob Ahlmann.

Spillerne har fået udleveret detaljerede programmet af AaB's fysioterapeut Ashley Tootle, så de er ikke i tvivl om, hvad opgaven lyder på.

- Den største udfordring er styrketræningen, men man må jo gøre det så godt man kan. Der har jeg blandt andet haft min datter på ryggen i nogle af øvelserne, griner Jakob Ahlmann.

Han håber i løbet af onsdagen at få fremskaffet en kondicykel, så han også kan køre pulstræning i lejligheden. Især hvis der på et tidspunkt bliver tale om et egentlig udgangsforbud.

- Ellers så må jeg vel begynde at tage trapperne i min opgang i brug.

Jakob Ahlmann i aktion ved den såkaldte Goal Station på AaB's anlæg. Privatfoto

Jakob Ahlmann tager indtil videre udfordringen i stiv arm, forsikrer han.

- Det hele er lidt surrealistisk, men det er samtidig en god mulighed for os som familie til at være mere sammen, end der normalt er tid til i hverdagen. Vi forsøger at nyde den ekstra tid, og der bliver leget, bygget huler, lagt puslespil og set tegnefilm til den helt store guldmedalje.

Afsavnet til fodbolden er dog stadig stort.

- Fodbold er langt fra det vigtigste i den aktuelle situation, men det er stadig mit job og min store passion, så det er en stor glæde, der er fjernet i øjeblikket. Derfor håber jeg også inderligt, at vi på et tidspunkt kan genoptage sæsonen igen - også selvom det skulle være uden tilskuere.

- Der må helst ikke gå tre måneder, hvor vi slet ikke får spillet kamp. Det vil være et kæmpe efterslæb at skulle indhente - både fysisk og taktisk. Og rent sportligt er der jo også stadig en masse at spille om, pointerer Jakob Ahlmann.