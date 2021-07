Hjemmebanepremiere sidder næppe lige i skabet i Pandrup - men det lever Jammerbugt FC fint med

FODBOLD:- Hvis bare TV-folkene er tilfredse, så er vi kommet langt, og så skal det nok gå.

Sådan lyder det fra Jammerbugt FC’s travle bestyrelsesformand Bøje Lundtoft, da han skal gøre status på de mange forberedelser til den første hjemmebanekamp i landets næstbedste fodboldrække. Der hr været mange udfordringer, men ingen på højde med det, at skulle gøre Sparekassen Vendyssel Arena i Pandrup klar til Viasats indtog.

Nu er et af landets hyggeligste men også mest beskedne divisionsstadions så småt ved at være klar til at danne ramme om Jammerbugt FC’s hjemmebanepremiere i NordicBet Ligaen mod Lyngby, men det har ikke været uden sværdslag, at Bøje Lundtoft og den øvrige skare af frivillige hænder i Jammerbugt FC er blevet så klar, som man nu kan blive.

- Vores hjemmebanepremiere kommer næppe til at sidde lige i skabet. Der vil være ting, som vi skal lære af, men det er bare svært, når vi ikke har det helt store erfaringsgrundlag at trække på. Vi må lære det hen ad vejen og suge erfaringer til os, siger Bøje Lundtoft, der melder, at det først og fremmest har været facilitetterne til TV-folkene, der har givet anledning til panderynker.

- Jeg ved ikke, hvor mange TV-kampe, vi ender med at få, men vi har forsøgt at finde en løsning, så det bliver brugbart for TV-folkene. Vi har valgt en stillads-løsning, hvilket er noget af det mest pragmatiske, vi kunne komme op med i forhold til økonomi. Naturligvis skal tingene være i orden, men vi har ikke tænkt os at bruge unødvendigt mange penge på eksempel TV-tårne. Vi er trods alt ikke FC København, siger Bøje Lundtoft.

Med vanlig flid og fornuft er det dog lykkes Jammerbugt FC at få rammerne gjort klar til fredagens hjemmebanepremiere mod superliganedrykkeren Lyngby.

- Der er bare mange nye ting, vi skal have styr på, og det skal vi også nok få. Der er kommet en del opgaver ind af døren, som vi ikke lige havde set komme, men sådan vil det nok altid være i vores situation, siger Bøje Lundtoft, der som bestyrelsesformand påpeger, at det er han i modsætning til så mange andre på Pandrup-egnen ikke har tænkt sig at lade sig rive med af udsigten til lidt andre modstandere, end dem man mødte i 2. division.

- Som bestyrelsesformand er det min vigtigste opgave at bekymre mig, så jeg kommer nok aldrig til at læne mig tilbage og bare nyde det. Der vil altid være en bekymring omkring klubbens økonomi, og der vil altid være en bekymring fra min side i forhold til klubbens udvikling. Jeg føler, at det er mit ansvar som bestyrelsesformand, siger Bøje Lundtoft.

Den nidkære bestyrelsesformand står nu i spidsen for det, der begynder at ligne en forretning mere end en forening, men det er en naturlig udvikling, som han gladeligt tager del i.

JFC er en forretning

- Det er bare ikke længere de glade amatørdage. Jammerbugt FC er blevet til en forretning i underholdningsindustrien, og sådan skal det også være. Vi har allerede fået et helt andet setup, end det vi havde i 2. division, og vores budget er tre til fire gange så stort, som det var i sidste sæson, så vi tager skridt i en ny retning, forklarer Bøje Lundtoft.

Det bliver dog understreget med versaler, at mange ting fortsat er i de samme i Jammerbugt FC trods det igangværende hamskifte.

- Det er fortsat de samme værdier om hårdt arbejde og sammenhold, der skal bære klubben. Det ændrer sig ikke, fordi vi nu spiller en række højere og har fået en ny udenlandsk ejer, siger Bøje Lundtoft.

Netop salget af klubbens nu professionelle afdeling til tyske Klaus-Dieter Müller har indtil videre været en udelukkende positiv historie for Jammerbugt FC.

- Klaus-Dieter Müller er først og fremmest en fantastisk fyr, og hans tilgang til købet af klubben er gjort meget tydeligt ved måden, som han har ønsket at lade de tidligere nøglepersoner køre videre i spidsen for klubben. Der har været en klar tillidserklæring til os fra ham, da han har bedt os om at køre videre i spidsen for klubben. Han har ikke selv sat sig for bordenden, men han har været villig til at bringe sine egne penge og sit eget netværk i spil for klubbens bedste, siger Bøje Lundtoft.

Der er ikke tale om en revolution, som man har set længere mod syd på den jyske vestkyst. Hvor der er mange meninger om tingenes udvikling i Esbjerg fB, er der ro på de indre og ydre linjer hos oprykkerne.

Samme værdier

- Vi har stadig de samme værdier, som vi havde, før Klaus-Dieter kom til klubben. Det er fortsat hårdt arbejde og sammehold, der skal bære det her projekt. Det har ikke ændret sig, selvom vi nu er kommet op med et langt bedre udgangspunkt, end vi havde haft uden Klaus-Dieter Müller, siger Bøje Lundtoft.

Der er heller ikke lagt et stort og potentielt urealistisk forventningspres på spillertruppen, som man har set andre steder i landet, når udenlandske ejere har taget over i en fodboldklub.

- Det handler først og fremmest om, at vi skal have en sund udvikling i klubben. Både sportsligt, hvor vi gerne vil udvikle spillere til større klubber, og økonomisk, hvor vi ikke skal ud at bruge flere penge, end dem vi har. Vi har det også sådan, at vi lever med at tabe de resterende 31 kampe, hvis blot man har givet, alt hvad man havde i holdets tjeneste. Det er og bliver det vigtigste i Jammerbugt FC, siger Bøje Lundtoft.