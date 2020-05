Hjemsendt cheftræner har købt træer for 21.000 for at redde Hobro

FODBOLD:Størstedelen af Hobro IK's superligatrup er for længst kaldt tilbage på arbejde for at forberede sig på den potentielle genoptagelse af 3F Superligaen, men træningen foregår uden cheftræner Peter Sørensen.

Han er fortsat hjemsendt, så Hobro IK kan få gavn af statens lønkompensationsordning, og nu yder cheftræneren også selv hjælp til superligaklubbens nødlidende økonomi.

Hobro IK udbyder i øjeblikket en række støttepakker i forskellige størrelsesordner. Peter Sørensen har købt syv støttepakker á 3000 kroner, og det indebærer, at han skal have plantet syv træner bag Jutlander Bank Tribunen på DS Arena, fortæller cheftræneren til Hobro IK's egen hjemmeside.

I videoen herunder fra Hobro IK's Facebook-side fortæller Peter Sørensen om købene.