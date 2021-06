Hjemvendt AaB'er er klar til at tage kampen op

FODBOLD:I foråret fik 20-årige Jeppe Pedersen masser af seniorfodbold i benene. Midtbanespilleren - på kontrakt i AaB - var nemlig udlejet til Skive IK, der endte med at rykke ud af 1. division.

Nu er spilleren fra Hirtshals tilbage på Hornevej i Aalborg Øst, hvor AaB har taget hul på sæsonoptakten. Indtil videre er planen, at han skal kæmpe med om en plads på den centrale midtbane på superligaholdet.

- Lige nu er mit fokus bare i AaB, og så må jeg kæmpe, hvad jeg kan, for at få en plads og komme tættere på holdet. Det er jeg klar til hele sæsonen, men man ved ikke, hvad der sker, siger Jeppe Pedersen.

I superligatruppen har Oscar Hiljemark skiftet sin tilværelse som midtbanespiller ud med en rolle som assistenttræner, mens Louka Prip er kommet til fra Horsens. Derudover kæmper Iver Fossum, Pedro Ferreira, Robert Kakeeto, Malthe Højholt, Magnus Christensen og til dels Rufo om de samme pladser som den tilbagevendte spiller.

- Der er mange dygtige midtbanespillere lige nu, så man skal bide sig fast, hvis man får chancen. Der skal man vise, at man er den rette til den position. Men der er mange, så jeg skal kæmpe hårdt for en plads på holdet, siger han.

- Men hvis der ikke er udsigt til spilletid i den her sæson, så kan det godt være, at det kan blive en udlejning igen. Det er ikke til at vide, så lige nu fokuserer jeg på at være her, tilføjer Jeppe Pedersen.

Han føler dog, at der er sket meget på udviklingsfronten siden efteråret, hvor der blev tilbragt meget tid på bænken i AaB.

- Jeg har savnet spilletid, og jeg har ikke fået så mange kampe i seniorfodbold. At komme ned og spille en masse i 1. division har været godt for mig. Det var godt fysisk, men mentalt er jeg også blevet klar på, hvad der venter én. Det har givet mig noget i bagagen, så jeg ved, hvad jeg går ind til, siger midtbanespilleren.

Der er især to aspekter, som den 20-årige er blevet mere bevidst omkring.

- 1. division er meget fysisk, og jeg kan klart mærke, at man skal være klar til at tage alle nærkampe. Nogen undervurderer nok 1. division, men det er svært at spille der. Man skal være hurtig på bolden. Så jeg har udviklet mig på de punkter og ikke mindst mentalt. Det har givet meget i bagagen. Til træning kan jeg især mærke, at jeg har rykket mig på det mentale og fysiske, siger Jeppe Pedersen.

Hans kontrakt med AaB løber frem til 30. juni 2022.