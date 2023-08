Hjemvendt Aalborg-kæmpe: - Det skal vi kunne gøre bedre

FJERRITSLEV:Simon Hald og holdkammeraterne i Aalborg Håndbold fik lørdag eftermiddag kærligheden at føle, da de mødte Leipzig i en testkamp i Idrætscenter Jammerbugt.

Det tyske bundesligamandskab sejrede sikkert med 40-33, og som cifrene antyder, havde aalborgenserne store defensive udfordringer undervejs.

- Det var bestemt meget, der ikke fungerede, som vi havde håbet på. Vi havde gennem hele kampen problemer med deres kontraspil og hurtige midte, og det fik vi desværre aldrig rigtig løst, erkender stregspilleren Simon Hald.

Det var Leipzigs fjerde kamp på fem dage, mens Aalborg Håndbold har holdt kamppause siden sejren over TTH Holstebro i tirsdags.

- Men det så ud til, at de havde friskere ben end os. Jeg tror dog, at det handler meget om, at vi mangler noget timing i samspillet. Det skal vi helt sikkert kunne gøre bedre fremadrettet, men det vigtigste var trods alt, at vi fik prøvet nogle ting af og fik alle mand i kamp, forklarer Simon Hald.

Aalborg Håndbold - DHfK Leipzig 33-40 Pausestilling: 15-17

Mål, Aalborg Håndbold: René Antonsen 7, Buster Juul 7, Mads Hoxer 5, Lukas Nilsson 4, Aleks Vlah 3, Martin Larsen 2, Thomas Arnoldsen 2, Marinus Munk 2, Patrick Wiesmach 1 VIS MERE

Stregspilleren er tilbage i Aalborg Håndbold efter fem år hos Flensburg-Handewitt syd for grænsen. Han er ét af hele otte nye ansigter hos nordjyderne denne sommer.

- Jeg synes, jeg er landet godt. Det er dejligt at være tilbage, og jeg er havnet på et spændende hold med nogle gode drenge. Flere af dem kender jeg i forvejen, men det tager selvfølgelig lige lidt tid, før systemerne sidder, som de skal.

Simon Hald har ikke spillet ret meget angrebsspil i de senere år, men hos Aalborg Håndbold er der en klar plan om, at han skal bidrage i begge ender. I de to første testkampe har der dog været en del afbrændere og blot en enkelt scoring.

Mod Leipzig blev Simon Hald overstrålet af stregkollegaen René Antonsen, der bankede syv mål i kassen. Foto: Martin Damgård

- Det er sjovt at få lov at være med i den anden ende, så man har mulighed for at lave nogle mål. Jeg kan dog godt mærke, at der lige er nogle ting, der for mit vedkommende skal finpudses. Det har egentlig set fint ud til træning, siger landsholdsspilleren.

Cheftræner Stefan Madsen er ikke et sekund i tvivl om, at Simon Hald kommer til at tage et stort slæb for Aalborg Håndbold i de kommende år.

- Vi har fået en topspiller hjem, der kan gøre en forskel i begge ender af banen. Defensivt fylder han enormt meget og vil få en stor rolle der. Angrebsmæssigt er der noget rust, der skal bankes af, men det skal nok komme, fastslår han.

Aalborg Håndbold tester formen igen allerede tirsdag aften i Arena Nord i Frederikshavn, hvor Skjern klokken 19 er modstanderen. Som det var tilfældet med lørdagens kamp, kan du som abonnent også livestreame det opgør på nordjyske.dk.