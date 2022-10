Hjemvendt målnæse er AaB's håb - men kun i små doser

FODBOLD:Der var ikke mange lys i mørket, da AaB mandag aften tabte 1-3 til Viborg FF på hjemmebane i Superligaen. Spillet var i lange perioder til rotterne, og aalborgenserne ligger fortsat under nedrykningsstregen.

24-årige Marco Ramkilde gav ellers håb om en god AaB-aften, da han i første halvleg kronede sin første kamp i startopstillingen med et hovedstødsmål til 1-0 - efter et flot indlæg fra Allan Sousa.

- Det var lidt som om, at tingene gik i slow motion, inden jeg så bolden sejle i nettet. Det var rart personligt, men det hele falmer jo, når vi står og har tabt kampen, erkender angriberen, der for første gang startede på banen for AaB.

Selvom Marco Ramkilde også var sit holds bedste mod Viborg, forlod han banen efter bare 45 minutters indsats.

Marco Ramkilde har endnu ikke benene til at spille en hel fodboldkamp. Foto: Lars Pauli

- Indtil videre har jeg fået nogle mindre indhop, og nu kunne jeg så levere en halvleg i det nødvendige tempo. Det hele tiden været planen, at jeg skulle bygges stille og roligt op, forklarer han.

Cheftræner Erik Hamrén roser også angriberens indsats, og derfor havde han også gerne set Ramkilde spille videre.

- Jeg havde måske håbet på, at han kunne klare 60 minutter, men vi skal være forsigtige med ham. Han han ikke spillet ret mange kampe de senere år, og han kunne mærke lidt i sine baglår mod slutningen af første halvleg. Men han spillede godt og scoringen var god, siger AaB-træneren.

Marco Ramkilde har nu scoret i to kampe i træk, og AaB har i den grad brug for angribermål. Aalborgenserne er under nedrykningsstregen og har tre point op til Brøndby, der venter på søndag.

- Man skal ikke være særlig skarp for at se, at vi skal til at have nogle point på kontoen. Vi skal tage de første 20 minutter med fra Viborg-kampen og prøve at dominere kampbilledet og være meget på bolden i Brøndby. Det må være opskriften, lyder det fra mandagens enlige AaB-målscorer.

Marco Ramkilde har i første omgang lavet en aftale med superligaklubben for resten af 2022.