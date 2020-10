Hjemvendt NHL-stjerne: Det er så lækkert at spille hockey igen

ISHOCKEY:Tirsdag vendte Joachim Blichfeld tilbage til den klub, hvor han fik sin ishockeyopdragelse - nemlig Frederikshavn White Hawks.

Og allerede samme aften var spilleren, der egentlig er på kontrakt hos NHL-klubben San Jose Sharks med i sin første kamp, da holdet tabte med 4-1 på udebane til Rungsted Seier Capital.

Fredag aften så det ud til, at holdet var på vej mod et nyt nederlag med NHL-stjernen i førstekæden, da SønderjyskE bragte sig i front med 5-1 i begyndelsen af tredje periode.

Men så startede Frederikshavn et af de mest mirakuløse comebacks i nyere tid i dansk ishockey, og med fem mål på 11.42 minutter var 1-5 vendt til 6-5.

- Drengene viste virkelig, at de ikke var slået, og der var tro på tingene til det sidste. Det var fedt at være med til, lyder det fra Joachim Blichfeld, der samtidig fik nettet sit første seniormål for Frederikshavn, da han scorede til slutresultatet 7-5 kort før slutfløjtet.

Da han i sin tid forlod klubben til fordel for Malmø som 16-årig havde han endnu ikke fået debut på førsteholdet.

- Ja, det var meget rart at prøve. Tilsyneladende kan jeg kun score i tomt mål, men det er så sådan, det er, siger han med et lille grin.

Joachim Blichfeld blev i sidste sæson kaldt op til A-truppen hos NHL-mandskabet San Jose Sharks, og han blev dermed den første frederikshavner til at få sin NHL-debut, da han nåede at spille tre kampe for holdet, inden corona lukkede sæsonen ned i en rum tid.

- Da jeg spillede i tirsdags var det vel nærmest ni måneder siden, at jeg senest har spillet en ishockeykamp, så jeg kan da godt mærke, at lungerne lige skal være med igen. Men det er bare så dejligt at være på isen, og jeg er utroligt glad for, at det var muligt at komme tilbage til Frederikshavn, siger han.

Uvis USA-tid

Joachim Blichfeld er tilbage i Frederikshavn på en lejeaftale fra San Jose Sharks, og den nuværende plan er, at han i januar igen skal til stille i USA, når den såkaldte NHL-camp tager sin begyndelse.

- Det er planen, som den er lige nu. Men jeg ved ikke rigtigt noget om udsigterne derovre, og det tror jeg egentlig heller ikke rigtigt, at de selv gør, siger Joachim Blichfeld med henvisning til corona-pandemien, der i særdeleshed har ramt hårdt i USA.

I mellemtiden kan dansk ishockey så glæde sig over, ligaen er stærkere end aldrig før. I Frederikshavn har man hentet tre spillere fra de amerikanske ligaer ind på lejeaftaler. Foruden Blichfeld er der tale om Kristians Rubins og Liam Folkes, og flere andre danske klubber har også forstærket sig i stor grad.

- Det er jo virkelig fedt for os spillere, at vi kan spille noget ishockey igen, og for dansk ishockey er det jo kun godt, at ligaen bliver bedre, så der bliver noget mere opmærksomhed. Og selvom der ikke må være så mange tilskuere i hallerne i øjeblikket, så viste de da i aften, at de sagtens kan larme alligevel, siger han.

Og selvom han altså selv fik en scoring på tavlen fredag aften, så vil han ikke tage æren for sejren.

- Det var vist meget godt og heldigt fos os, at vi havde en spiller ved navn Lucas Andersen i aften, siger han med henvisning til forward-kollegaen, der nettede tre gange i det store comeback.