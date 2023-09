Hjemvendt profil brillerede, da Mors-Thy overraskede i Skanderborg

Mors-Thy Håndbold lader til at have gjort et scoop, da det før denne sæson lykkedes at lokke Frederik Tilsted hjem fra TTH Holstebro.

Det leverede den tilbagevendte bagspiller endnu et bevis på med intet mindre end 14 scoringer, da Mors-Thy Håndbold mandag aften med en overraskende overlegen 36-26-sejr hos Skanderborg Aarhus vandt for første gang i denne sæson.

I torsdags scorede Frederik Tilsted ni gange i nederlaget til Aalborg Håndbold.

- Det er imponerende, men jeg tror også, at Frederik selv vil sige, at han har gode forudsætninger i kraft af en stærk kollektiv platform. At han så eksekverer flot og i øvrigt bidrager til kollektivet, så Marcus Midtgaard kunne score 10 gange er bare stærkt. De spillede jo stort set hele kampen, og det så rigtig godt ud, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Skanderborg AGF - Mors-Thy Håndbold 26-36 Herre Håndbold Ligaen, grundspil

Stillinger undervejs: 3-3, 6-6, 8-10, 11-14, 13-17 (pausestilling), 16-21, 17-23, 19-27, 21-30, 24-32

Topscorere, Skanderborg AGF: Lars Mousing 4, Anton Bramming 4, Magnus Vejsgaard 4.

Mål, Mors-Thy Håndbold Frederik Tilsted 14, Marcus Midtgaard 10, Nicolaj Spanggaard 4, Magnus Norlyk 2, Johan Nilsson 2, Malthe Bull 1, Kasper Lindgren 1, Svend Rughave 1, Kasper Didriksen 1

Udvisninger: Skanderborg AGF 1, Mors-Thy Håndbold 2

Rødt kort: Henrik Tilsted, Mors-Thy Håndbold

Tilskuere: 1359 VIS MERE

Efter en lige indledning, hvor Frederik Tilsted viste stor skarphed med fire scoringer på fire straffekast, tog Mors-Thy teten knapt midtvejs i første halvleg.

Marcus Midtgaard førte an, da gæsterne på godt to minutter scorede fire gange i træk og vendte 4-6 til en føring på 8-6, og så følte hjemmeholdet sig tvunget til at tage en timeout.

Mens Frederik Tilsted storspillede, blev Mors-Thy 20 minutter inde i første halvleg decimeret, da hans bror Henrik Tilsted modtog et direkte rødt kort.

- Det er en opdækningssituation, hvor et udspil bliver spillet bagom Henrik. Dommerne vurderede, at han derefter tog det lange skridt og endte med at stå på Skanderborg-spillerens fod.

- Hvis det er rigtigt, har dommerne ret i, at den er til rødt kort, men jeg glæder mig til at se den igen, for umiddelbart så jeg den ikke sådan, siger Niels Agesen.

Det røde kort forhindrede dog ikke Niels Agesens tropper i at fastholde overtaget.

I målet fik Svend Rughave stille og roligt hævet sin redningsprocent, og med stor effektivitet fra Marcus Midtgaard og Frederik Tilsted i den anden ende fik Mors-Thy med fem minutter tilbage af første halvleg øget føringen til 15-11.

Skanderborg AGF fik reduceret til 13-15, men en effektfuld Mors-Thy-timeout betød, at gæsterne scorede halvlegens to sidste mål og gik til pause foran 17-13.

- Jeg er især meget tilfreds med vores angrebsspil i første halvleg, hvor vi vel spiller os til 25 gode chancer. At vi kun scorer på 17 af dem, skulle være mit eneste kritikpunkt, siger Niels Agesen.

Skanderborg AGF scorede anden halvlegs to første mål, men igen svarede Frederik Tilsted godt igen og genetablerede Mors-Thys firemålsføring.

Fem minutter inde i anden halvleg blev den føring øget til fem mål, da også målmand Svend Rughave ville blande sig som målskytte, og derfra var der aldrig tvivl om udfaldet igen.

Efter godt 10 minuter af anden halvleg var føringen øget til 25-17, og godt 10 minutter senere sikrede Magnus Norlyk Mors-Thy aftenens første timålsføring, da han scorede til 31-21.

- Vi spillede rigtig rutineret i anden halvleg. Vi trak ikke tempoet ud, men fortsatte med at spille vores ting og fik også taget trykket godt af deres syv-mod-seks-spil, som de vel spillede i hele anden halvleg, siger Niels Agesen.

Føringen på 10 mål holdt kampen ud, og derfor står Mors-Thy nu noteret for tre point efter sæsonens første tre kampe. Næste opgave er på søndag, hvor Fredericia HK er modstanderen.

- Jeg synes, at vi står godt. Vi spillede 40 gode minutter i Kolding, og jo længere væk, vi kommer fra den kamp, jo mere afløser skuffelsen glæden over, at vi kun fik ét point ud af den kamp.

- Nu så jeg også Aalborg spille i går, og vi kan godt være tilfredse med, hvad vi præsterede mod dem, når man måler de to hold op imod hinanden. Jeg glæder mig allerede, til vi skal spille igen, siger Niels Agesen.