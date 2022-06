Hjemvendte løbesønner forgyldt i Aalborg

ATLETIK:Søndag sluttede DM-ugen i Aalborg med et brag, der kortvarigt truede afviklingen af 200 meter-finalerne, men uvejret drev væk, så Benjamin Lobo Vedel kunne sikre sig sølv på distancen i en imponerende personlig rekordtid.

- Jeg kunne ikke være mere glad. Jeg fik vist, at jeg er i rigtig god form inden VM og EM, og det var fedt at være tilbage i Aalborg og opleve den enorme opbakning og fede stemning i byen, siger den 24-årige aalborgenser.

Lobo løb for første gang i karrieren under de 21 sekunder på 200 meteren og blev noteret for imponerende 20,64 sekunder. Dermed fulgte han flot op på lørdagens guldmedalje på favoritdistancen 400 meter.

- Min afsluttende 200 meter viser, at jeg er i form til at tage til VM i Oregon i næste måned og udrette noget. Hvis jeg gerne vil helt op i verdenstoppen på min favoritdistance, 400 meter, så skal jeg også kunne løbe endnu hurtigere på den halve distance, siger Benjamin Lobo Vedel, der nu repræsenterer Sparta i København.

Benjamin Lobo Vedel (i midten) forsøger her at give det sidste på 200 meter-finalen, men han må se sig slået af specialisten Simon Hansen fra Aarhus 1900. Foto: Lars Pauli

Han går efter en finale ved det kommende VM, mens ambitionen er en medalje ved EM i München til august. Selvom han er begyndt at løbe stærkt på 200 meter, så satser han dog ikke på den distance internationalt.

- Men jeg er ret sikker på, at jeg kommer tilbage ved DM i Aalborg i 2023 og igen udfordrer Simon Hansen i kampen om guldet på 200 meteren, siger han med et stort smil.

Også guld og sølv til gammel makker

De store mesterskaber er noget, som Lobos gamle løbemakker i Aalborg, Kristian Uldbjerg Hansen, fortsat drømmer om. Han forlod i 2016 byen til fordel for en collegetilværelse i USA, men i weekenden var han tilbage på sin gamle hjemmebane. Her sikrede han sig søndag guldet på 800 meter i tiden 1:50,11.

- Aalborg vil altid være min hjemmebane, selvom jeg nu løber for Randers Freja. Det var fedt og også ekstremt vigtigt for mig at være tilbage i Skovdalen og tage guld, siger Kristian Uldbjerg Hansen, der har store roser til hjembyens værtsskab for DM-ugen.

- Aalborg er en undervurderet by, så det handler om at vise den bedst muligt frem, og det gør man virkelig på den her måde, siger den 25-årige løber,

Lørdag vandt Kristian Uldbjerg Hansen sølv på 1500 meter, og dermed viser aalborgenseren, at han er tilbage på sporet efter en lang skadesperiode.

Kristian Uldbjerg Hansen løber her over stregen på søndagens 800 meter-finale i Skovdalen i Aalborg. Foto: Claus Jensen

- Det har været en hård periode med stolpe ud for mig. Jeg har været skadet i et år og missede DM sidste år, så det var fedt at få min titel på 800 meter tilbage igen.

- Formen er god nu, men det at løbe hurtigt handler lige så meget om det mentale, og der har jeg haft det hårdt. Nu får jeg noget selvtillid, og det er fucking fedt, siger Kristian Uldbjerg Hansen, der har sit fokus rettet mod nogle store internationale mål i de kommende år.

- Jeg vil meget mere end DM. Nu skal jeg ud og samle nogle point til ranglisten, så jeg forhåbentlig kan kvalificere mig til VM næste år og OL i 2024. Det er der, mit store fokus ligger, siger den ambitiøse aalborgenser.

For Aalborg Atletik og Motion bød sidstedagen af DM på en flot sølvmedalje på 400 meter hæk til Jacob Aagaard Jensen. Dermed sluttede han sig til klubkammeraterne Jakob Holt Jensen (stangspring) og Sebastian Sund Frandsen (110 meter hæk), der også tog DM-sølv på hjemmebane.

