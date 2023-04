Hjørring bragede sig direkte i DM-finalen

HJØRRING:Hjørring Futsal Klub er klar til at kæmpe om DM-guldet for andet år i træk.

Vendelboerne var under pres, efter at de havde tabt den første semifinale på udebane mod Sat Af Pigeons med knebne 6-7. Det betød nemlig, at de skulle vinde returkampen - og siden også vise sig skarpest i omkampen over to gange fem minutter, som de vandt 3-1.

Dermed kunne de mange tilskuere i Hallen Park Vendia lade jublen bryde løs. Nu får de for andet år i træk mulighed for at se deres lokale helte at se i DM-finalen.

I sidste sæson måtte Hjørring se sig slået af Gentofte i kampen om guldet, men det er fortsat uvist, hvem der i år kommer til at blive sidste forhindring.

Først søndag spiller Gentofte deres afgørende semifinale mod Sønderborg. Gentofte vandt den første kamp, så de er favoritter til at gå videre. Hvis det sker, så spilles den første DM-semifinale i Hjørring om en uge.