Hjørring drømmer om DM-guld og Champions League

HJØRRING:Det kommer til at syde og koge, som var man rejst til Tyrkiet for at overvære et møde mellem Galatasaray og Fenerbache, når Hjørring Futsal Klub lørdag eftermiddag for første gang i klubbens korte historie er part i en DM-finale.

De kan nemlig noget helt specielt i Hjørring. På forunderlig vis har man formået at skabe en ganske unik ramme om sine hjemmekampe, og stemningen ser ud til at springe alle rammer, når Gentofte kommer på besøg til den første af potentielt tre DM-finaler.

Den stemning bliver en vigtig brik i Hjørring Futsal Klubs bestræbelser på at sikre sig DM-guldet. De mange entusiastiske fans, der kun matches af AaB's mest vokale fans på disse breddegrader, kan meget vel blive en ekstra spiller.

- Til semifinalen mod Lystrup havde de arrangeret stor tifo, og stemningen var ganske enkelt vanvittig vil vores hjemmekamp. Der var også vild stemning, da vi var i Lystrup at spille, hvor vi vi havde 200 fans med, siger William Rams.

Skålede med fansene

Da finalebilletten var sikret, blev der skålet i fadøl mellem fans og spillere. Det er ikke noget, man ser hver dag i andre sportsgrene, men sådan er det i Hjørring Futsal Klub. Her er ingen nemlig mere end andre.

- Vi er da ikke for fine til at stå og drikke en øl med vores fans eller sponsorer efter kampen. Det er nok også bare vores måde at sige tak for opbakningen på. Den er jo helt unik, så det er noget, vi også gerne vil bakke op om fra spillertruppens side.

I det hele taget er det et stærkt sammenhold, der gennemsyrer alt, hvad Hjørring Futsal Klub foretager sig. Det ved William Rams alt om, da han både spiller en stor rolle på men ligeså vigtigt også udenfor banen.

- Der er nogle folk i klubben, der virkelig har arbejdet hårdt for det her. Klubben har virkelig forstået at investere i oplevelsen. Selv på et tidspunkt hvor der måske ikke var så mange penge, investerede vi i et lysshow, fordi det var med til at gøre noget for helhedsoplevelsen, og på den måde har vi hele tiden udviklet klubben og interessen for den, siger William Rams.

Han er målmand og en af de helt store profiler på Hjørring Futsal Klubs finalehold. Faktisk har han gjort det så godt, at han i denne sæson har fået debut for det danske landshold.

At det lørdag gælder en historisk debut som DM-finalist var der ikke mange, der havde set komme for blot få år siden.

- Da vi fik vores nuværende træner, skete der noget. Tidligere var der kæmpe forskel. Det oplevede vi i et par kvartfinaler, hvor vi reelt ikke havde en chance. Det så også svært ud i begyndelsen, mens han var her. Efter et par måneder var der sikkert en del, der tænkte: Det her har vist lidt lange udsigter, forklarer William Rams.

Brasiliansk trænerlegende

Kommer tid, kommer råd. Således også til Hjørring Futsal Klub og træner Sergio Benatti. Den brasilianske Hjørring-træner er en levende legende. Mens mange mennesker i Danmark dårligt aner, hvad futsal er for en størrelse, er Benatti i Brasilien kendt som tidligere VM-topscorer, og selvom den titel daterer sig tilbage til 1989, er han stadig noget ved musikken i sit hjemland, hvor man ikke så let glemmer sine helte.

Sergio Benatti har med andre ord en kæmpe aktie i, at Hjørring Futsal Klub mod alle forudsætninger er strøget i en DM-finale.

Forrige sæson blev lidt af et gennembrud for både klubben men nok også Sergio Benattis filosofi. Her nåede Hjørring frem til semifinalen, og koden blev ligesom knækket.

- Det gav en kæmpe tro på, at vi havde gang i noget rigtigt. Den tro har vi bare taget med os ind i den her sæson. Det har personligt overrasket mig, hvor meget en træner kan betyde i et spil som futsal. Her er der jo kun fire markspillere på hvert hold, så det er bare meget nemmere at sætte noget taktisk op, forklarer William Rams.

Han oplever flere mennesker lave den fejlagtige antagelse, at fodbold og futsal stort set er det samme. Det er langt fra tilfældet.

- Der er nogle ting i futsal, som næsten er ulovligt at gøre, hvis du spiller fodbold. Blandt andet en stiv tåhyler. Den er meget brugt i futsal. Der er flere lighedspunkter, men det er et andet spil, så bare fordi du er god fodboldspiller, er det ikke ensbetydende med, at du er god til futsal, siger William Rams.

Spillerne måtte vælge

- I forhold til fodbold har de bedste på vores hold spillet 1. og 2. division, mens andre aldrig har spillet over serie 2, men fælles er, at alle har nogle klare kvaliteter, der kan bruges på en futsalbane, siger William Rams.

Faktisk er det blevet sådan, at det er futsal, der er blevet førsteprioritet hos alle stamspillerne på Hjørring-holdet. Derfor er niveauet på fodboldbanen blevet droslet ned for at kunne hellige sig futsal.

- Hvis man vil være med helt på toppen, så bliver man nødt til at prioritere futsal. Det er der mange af spillerne på Sjælland, der har gjort i flere år, og det er det, vi også er begyndt at gøre på vores hold, for ellers kan du bare ikke være med i det omfang, som det kræves, siger den dygtige keeper.

Der er noget stort under opsejling hos Hjørring Futsal Klub. Foto: Bente Poder

Netop fordi futsal er noget meget anderledes end den klassiske fodbold, er det ikke bare sådan lige at hverve nye spillere.

- Det er ret svært at finde spillere til futsal. Det er der flere årsager til. Der kan være noget med den taktiske forståelse, der gør, at en teknisk god spiller alligevel falder igennem i futsal. Der er en misforstået opfattelse af, at du skal kunne lave så og så mange jongleringer og driblinger for at kunne spille futsal, og det kan også være godt, men du skal have en stor taktisk forståelse, for ellers kan du ikke være med. Der er så mange indøvede detaljer, forklarer William Rams.

Det bliver ikke mere lokalt

I disse tider tales der en del om lokal forankring, når det gælder eliteholdsport. Senest har Pandrups borgmester Mogens Gade (V) været ude og efterlyse flere lokale talenter på Jammerbugt FC's divisionshold. Hos Hjørring Futsal Klub kan det ikke blive meget mere lokalt, end det er.

- Vi har en enkelt spiller, der kommer fra Aarhus, og så har vi en spiller, der er flyttet til Aalborg fra Sønderborg, men ellers er de fleste spillere lokale fra Hjørring. Vi har en lokal stamme, og det bliver vi ved med, for det er også en del af vores styrke, at vi kender hinanden så godt, siger William Rams.

Han er ikke i tvivl om, hvad målsætningen er under Sergio Benattis ledelse.

- Vi skal vinde DM-guld og kvalificere os til Champions League. Hvis ikke det sker i år, så prøver vi igen til næste sæson, men det er det helt store mål. Både for mig men også for hele klubben. Nu tror vi for alvor på, at det her kan lykkes - ikke mindst på grund af vores fantastiske fans, siger William Rams.

Sergio Benatti er kommet til Hjørring. Han har været vidt omkring inden for futsalverdenen, hvor det blandt andet er blevet til VM- og Champions League-mesterskaber. Foto: Claus Søndberg

Den første af potentielt tre DM-finaler mellem Hjørring Futsal Klub og Futsal Gentofte spilles i Hallen Park Vendia lørdag med kampstart klokken 13.