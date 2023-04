DM-drømmen fik ny næring efter Hjørrings futsalopvisning

HJØRRING: Lørdag var der dækket op til den helt store påskefrokost i Park Vendia. Hjørring Futsal havde indbudt København til festen, men rollen som gæst blev hurtigt forvandlet til en rolle som påskelammet, der skulle slagtes.

Mange hundrede mennesker var mødt op i håbet om at modtage et sportsligt påskeæg, som en billet til DM-semifinalen helt afgjort ville være.

Den første kvartfinale blev vundet 3-1 af Hjørring, så vendelboerne kunne nøjes med uafgjort i lørdagens duel. Det blev dog aldrig aktuelt at spekulere i, at uafgjort var et brugbart resultat for Hjørring-spillerne.

I løbet af ganske få minutter bragte Ibrahim Loubani og Ruben Winther Hjørring på sikker semifinalekurs. København havde ikke mistet modet. Der blev reduceret til 1-2, men straks efter genetablerede Hjørring tomålsføringen, da Brian "Brizze" Mengel gjorde det til 3-1. En ny reducering fra København holdt liv i illusionen om spænding i kampen. Selv illusionen døde dog som Jesus på korset, da Hjørring fik scoret et par gange inden pausen.

Bagud 2-5 skulle gæsterne ud i et påskemirakel på højde med Jesu genopstandelse, så der skulle ske noget drastisk. København forsøgte i et sidste desperat forsøg at sætte en ekstra markspiller på banen fra anden halvlegs indledning. Det skabte ikke nogen videre effekt.

Enten neutraliserede et bevægeligt Hjørring-forsvar københavnernes overtal, eller også tog William Rams flot fra i målet.

Da Casper Knudsen tæskede bolden i mål med en flot scoring til 6-2 var festen endegyldigt forbi for den ene deltager. I stedet var det Hjørring, der kunne feste over yderligere et par scoringer i de efterfølgende minutter. Samlet set gav det et stensikkert avancement til semifinalen, og det endda uden at modtage nogle karantæneudløsende kort.

Indsatsen var så tilpas ovebevisende, at cheftræner Sergio Benatti havde mulighed for at give spilletid til en række unge spillere, der gik til opgaven med stor iver. Nicklas Schiønning og Mathias Toft fik begge debut, og de slutter sig til det efterhånden store kuld af unge spillere, der står på spring til at byde ind på spilletid.

Cheftræner Sergio Benatti havde en rolig dag på sidelinjen. Det meget karakteristiske kropssprog var dog stadig tilstede, og den meget anerkendte træner var hele tiden over sine spillere, så der ikke blev slækket på koncentrationen.

- Jeg er meget tilfreds med indsatsen i dag. Vi har en række spillere ude med skader, og Arfan Habibi havde karantæne til dagens kamp, men spillerne spillede med stor koncentration, siger Sergio Benatti.

Den brasilianske træner gjorde også en dyd ud af, at Mathias Toft og Nicklas Schiønning fik debut i kampen.

- Det har de fortjent. De har arbejdet stenhårdt i de seneste otte måneder. De har oven i købet vundet et ungdoms-DM undervejs, og de har gjort det godt. Derfor fortjener de, at få debut. De er fremtiden, siger Sergio Benatti.

Det er endnu uvist, hvem Hjørring skal møde i semifinalen. Gentofte kan som mellemspilsvinder vælge modstander, og så skal Hjørring møde det tilbageværende hold. Det ligger dog fast, at den første af de to semifinaler spilles om to uger.