Hjørring-jubilar strålede i kvartfinalekrig

KØBENHAVN:Ligesom i sidste uges topkamp mod Gentofte måtte Hjørring også i lørdagens udekamp mod København undvære en række stamspillere.

Denne gang manglede fire af de normale profiler på holdkortet, da Casper Knudsen, Mads Philip Thomsen, Lars Røttingsnes og Ibrahim Loubani ikke var med af forskellige årsager.

Derfor var det et pragmatisk Hjørring-hold, der var kommet til hovedstaden. Det var defensiven, skulle prioriteres, og så skulle der mures et godt resultat med hjem til Hjørring.

- Jeg har sjældent haft så gode arbejdsbetingelser som keeper, som jeg havde i den her kamp. Det var virkelig en disciplineret defensiv, der stod foran mig og gjorde mit arbejde nemt, siger William Rams, keeper hos Hjørring Futsal Klub.

Han kunne se sine holdkammerater score tre gange, mens han blot måtte hente bolden ud af eget mål en enkelt gang.

Hjørring fik en drømmestart, da tilbagevendte Brian "Brizze" Mengel gik solo og bankede bolden i kassen efter fire minutter. Fra det punkt var det et stærkt udtryk fra et koncentreret Hjørring-hold.

Vanen tro kom temperamenterne også i kog. Denne gang ragede Arfan Habibi et rødt kort til sig efter en batalje, der også sendte en København-spiller i bad.

- Vi får generelt for mange kort. Nu får Arfan karantæne i to kampe, og vi mistede også Gian Carlo Sammut, der udgik med en knæskade. Den første melding er, at han er færdig for sæsonen, så vi begynder også at være presset på mandskabet, siger William Rams.

Han kan trods alt glæde sig over, at Hjørring står med gode kort på hånden inden den anden kvartfinale hjemme i en udsolgt hal i Hjørring.

- Vi kan gå videre med et uafgjort resultat, og med vores gode opbakning, så står vi afgjort med en fordel før den anden kamp, siger William Rams, der fremhæver Ruben Winther.

Ikke alene scorede han til 3-1 kort før tid, men han gjorde det oven i købet som jubilar. Som den første spiller i klubbens historie rundede Ruben Winther 100 kampe for Hjørring Futsal Klub i lørdagens kvartfinale.

Der er returkamp på lørdag i Hjørring, og allerede nu melder klubben så godt som udsolgt til den kamp.