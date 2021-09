Hjørring-kvinder smadrer Brøndby og vinder topopgør

FODBOLD:Fortuna Hjørring vandt sikkert lørdagens topopgøret mod Brøndby med 3-0. Dermed bibeholder Hjørring-kvinderne sin første plads i Gjensidige Kvindeliga, hvor man er hele seks point foran tredjepladsen.

Cheftræner Brian Sørensen var yderst tilfreds med sit hold efter sejren, og han vil gå så langt at sige at det var sæsonens bedste kamp.

- Det var en rigtig fin præsentation, og jeg er sindsygt stolt af pigerne. Vi spiler solidt over alle 90 minutter, og der var ingen tvivl om, at sejren ville tilfalde os, så det var nok sæsonens bedste præstation, erkender han.

Selvom Fortuna ligger godt placeret i toppen af tabellen, så er det ikke noget, som cheftræneren tænker yderligere over.

- Lige nu handler det bare om, at vi præsterer, og så skal vi ikke kigge på tabellen, konstaterer han.

Dermed topper Fortuna rækken med 16 point for seks kampe. HB Køge er nummer to med 15 point for fem kampe.