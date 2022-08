Hjørring sikrer sig en vild forstærkning: Ambitionen er at vinde DM

HJØRRING:I foråret var Hjørring Futsal Klub historisk tæt på at vinde klubbens første DM-guld. I en hæsblæsende finale mod Gentofte måtte nordjyderne se sig henvist til taberens rolle, men det var på de yderste marginaler, at det blev en realitet.

Måske har den ambitiøse futsalklub nu sikret sig de marginaler i skikkelse af Brian Mengel - også og nok bedre kendt som "Brizze".

"Brizze", som er det navn, han er blevet kendt under, skal i den kommende sæson tørne ud for Hjørring Futsal Klub, hvilket klubbens formand Peter Steen er ret begejstret for.

- Vi er da pavestolte over, at "Brizze" har lyst til at spille for Hjørring Futsal Klub. Det fortæller os, at det vi har gang, er spændende for andre end os selv, siger Peter Steen, der heller ikke er i tvivl om, at det både sportsligt og kommercielt er en potentiel stjerne-signing, man har lavet.

- Der er ingen tvivl om, at "Brizze" kommer med noget offensiv individuel kvalitet, som kommer til at hjælpe os. Han er jo en af de bedste spillere i Danmark, og han kan skabe noget ud af ingenting. Derudover er han jo et stort navn på sociale medier, så det kan forhåbentlig også være med til at eksponere klubben lidt mere, men det er først og fremmest på grund af de sportslige kvaliteter, at "Brizze" kommer til Hjørring, siger Peter Steen.

Går all in

Hovedpersonen selv lægger også stor vægt på, at han skifter til Hjørring Futsal Klub, fordi han vil gøre en forskel i jagten på en DM-titel.

- Nu spillede jeg ikke så meget futsal i den seneste sæson, men jeg kommer til at gå all in på futsal i den kommende sæson. Jeg kommer til Hjørring med den ambition, at jeg gerne vil prøve at hjælpe klubben til at vinde et DM, siger "Brizze".

Futsalstjernen er efter nogle år i København flyttet tilbage til den sydlige del af Jylland, hvor han oprindeligt stammer fra. Derfor har det åbnet for et skifte til Hjørring, og da "Brizze" i foråret var en del af modstanderholdet i DM-finalen, blev han imponeret over rammerne i forbindelse med HFK's hjemmekampe.

- Altså den stemning i en fyldt arena gav et meget godt indtryk. Jeg vil gerne være med til at gøre futsal mere populært i Danmark, og det samme må man sige, at Hjørring er i gang med, så klubbens setup og den store interesse for futsal i Hjørring har bestemt været med til at påvirke min beslutning, siger "Brizze".

Nok er han anerkendt som en af de dygtigste futsalspillere i Danmark, men den nye Hjørring-spiller har en klar forventning om, at han også kan lære meget ved at skifte til HFK, hvor den brasilianske cheftræner Sergio Benatti får stor ros for sin evne til at udvikle både den enkelte spiller og hele holdet.

- Jeg har en klar forventning om, at jeg kan lære en masse taktisk. Hjørring har et stærkt koncept, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger "Brizze".

Han har gennem de seneste år opbygget en stor personlig fanbase på diverse sociale medier, hvor han både på YouTube og Instagram er en populær skikkelse. Eksempelvis har han i skrivende stund 1,1 millioner følgere på Instagram og 1,7 millioner på Facebook, mens 135.000 mennesker abonnerer på hans YouTube-kanal, hvor der dagligt kommer videoer op med forskellige fodboldting.

Selvom han er Danmarks absolut førende SoMe-stjerne på sit felt, er der ikke skyggen af stjernenykker at spore hos "Brizze", der på den måde kommer til at falde godt ind i en gruppe af spillere, der fortsat lokalt forankret.

- Jeg var ude at spise med de andre spillere i forbindelse med, at jeg var i Hjørring, og det er nogle fede gutter at være sammen med. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at passe godt ind, siger YouTube-fænomenet, fodbold-freestyleren, teqball-profilen men i denne sammenhæng først og fremmest futsalspilleren "Brizze".

Første chance for at møde den nye Hjørring-spiller og resten af truppen får man den 2. september, hvor Hjørring Futsal Klub inviterer til spillerpræsentation. Her vil der blandt andet være mulighed for at prøve sig med og mod spillerne - heriblandt "Brizze".