Hjørring tager vigtigt skridt i jagten på DM-guld

HJØRRING:Sidste sæson blev afgjort på de mindste marginaler, da Hjørring Futsal Klub endte med at tabe en neglebidende tæt DM-finale til Gentofte. Det skete i Gentofte, som grundet en førsteplads i mellemspillet, havde hjemmebanefordel i slutspillet.

Den hjemmebanefordel vil Hjørring meget gerne sikre sig i denne sæson. Ikke alene vil det skæppe godt i klubkassen, hvis man får lidt ekstra hjemmekampe på vej mod en DM-afgørelse. Det vil også være en stor fordel, hvis det som forventet bliver en tæt afgørelse til maj.

Der er god længe til en DM-finale, og det er slet ikke sikkert, at Hjørring kommer så langt, men ambitionen er ikke til at tage fejl af, og derfor var det et vigtigt skridt på vejen, da man sikrede sig førstepladsen i den indledende vest pulje.

- Det betyder meget. Potentielt rigtig meget. Med førstepladsen får vi fire point med over i mellemspillet, som vi meget gerne vil vinde, siger William Rams fra Hjørring Futsal Klub.

- Vi ved, at det bliver meget tæt. Både Gentofte, København og Sønderborg ser stærke ud, så vi kommer til at kæmpe mod flere hold. Umiddelbart er det dog Gentofte, der ser stærkest ud, og det er vigtigt, at vi ikke allerede er to point efter dem, når vi går ind til mellemspillet, pointerer William Rams.

Der er seks hold med i mellemspillet. De er alle garanteret en plads i kvartfinalerne, men de skal spille om værdifulde seedninger og ikke mindst hjemmebanefordelen i slutspillet.

- Nu mærkede vi selv, hvor meget hjemmebanefordelen kan betyde i sidste sæson, så derfor er det afgørende for os, at vi med vores fantastiske opbakning i Park Vendia kan tilspille os hjemmebanefordelen. Vi tror nemlig på, at vi har fået sammenspillet et hold, der kan kæmpe med om titlen, siger William Rams.

Efter en halvskidt indledning på denne sæson, så har Hjørring Futsal Klub ikke set sig tilbage i de seneste mange kampe. Blot et enkelt uafgjort resultat på en svær udebane i Sønderborg har stået i vejen for en stime på otte sejre i streg.

- Vi har fundet frem til noget, der virkelig fungerer, og vi er slet ikke færdige med at udvikle holdet. Derfor tror vi også på, at vi kan spille med om guldet, når det hele skal afgøres, siger William Rams.

Aalborg Futsal Klub kom lige nøjagtigt ikke med i toppuljen, men klubben kan stadig nå at kvalificere sig til DM-kvartfinalerne.