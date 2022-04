Hjørrings DM-drøm styrtede i grus efter helt igennem vanvittig afslutning

GENTOFTE:Der findes dramatiske afslutninger, og så findes der den afslutning, som Hjørring Futsal Klub var del af i dette års DM-finale.

Det er svært at beskrive afslutningen på den anden og afgørende DM-finale mellem Gentofte og Hjørring Futsal Klub uden at blive lidt forpustet. Først lignede det en tredje DM-finale, så gjorde det ikke, så gjorde det igen, og til sidst satte Gentofte en afgørende scoring ind på dramatisk vis. Få sekunder inden slutsignalet blev Hjørrings skæbne slået fast.

Op mod 300 Hjørring-fans havde taget turen til Gentofte for at støtte Hjørring Futsal Klubs bestræbelser på at skrive historie. En sejr til Hjørring ville være lig med klubbens første DM-titel.

Hvis det skulle blive en realitet, skulle Hjørring overvinde et stærkt Gentofte-hold, der straks fra kampens indledning satte sig på begivenhederne.

Hjemmeholdet bragte sig da også foran, inden de sidste Hjørring-tilskuere havde indfundet sig. Dermed blev det en kamp op ad bakke for vendelboerne, der i den efterfølgende periode skulle takke guderne for, at William Rams havde en god dag i målet. Han leverede flere mirakelredninger, der i den grad var påkrævet, hvis ikke Hjørring skulle blive afgørende distanceret i de første minutter.

Hjørring fandt stille og roligt sine ben, og Mads Philip Thomsen gav håb om mere, da han to gange bragede bolden på stolpen. Tredje gang blev lykkens gang for Hjørring, da Ruben Winther fik udlignet til 1-1. Glæden var dog kort, for kort efter bragte Gentofte sig atter i front.

2-1 var også stillingen ved pausen, men det var dog et optimistisk Hjørring-mandskab, der gik på banen til de sidste 20 minutter. Der var nemlig stadig muligheder for at komme tilbage i kampen.

Netop det skete, da Arfan Habibi midtvejs i anden halvleg udlignede til 2-2. Det fik de medrejsende Hjørring-fans til at hæve decibel-niveauet til nye højder.

Mod kampens slutning blev intensiteten for alvor skruet op. I en kogende kulisse handlede det i den grad om at bevare det kølige overblik. Det tabte Hjørrings profil Ermin Kasumovic måske i et splitsekund, da han ved stillingen 3-2 til Gentofte skubbede sig til et rødt kort. Umiddelbart et hårdt slag mod HFK's ambitioner om at komme tilbage i opgøret.

Hjørring er dog ikke kommet så langt for ingenting. På næsten magisk vis lykkedes det Arfan Habibi at udligne til 3-3 med fire minutter tilbage. Så troede de fleste, at det skulle være en tredje og afgørende kamp næste lørdag, men så eksploderede kampen totalt.

Ordet vanvittigt bliver ofte brugt, men sjældent har det været så rammende, som når kampens afslutning skal beskrives.

Først bragte Gentofte sig foran 4-3 efter det, der lignede en indøvet detalje. Louis Veis så ud til at indtage matchvinderrollen, da han scorede med 47 sekunder tilbage af kampen.

Den sene scoring kastede naturligvis Hjørring ud i en satsning, hvor alle mand blev kastet frem. På episk vis fik Kristian Kjæhr udlignet til 4-4 med blot 31 sekunder tilbage på uret.

Nu virkede det som mejslet i sten, at de to hold måtte på den igen om en uge for at placere guldet, men sådan gik det ikke.

For anden gang på få sekunder fik Gentofte spillet et helt igennem planlagt og veltimet angreb. Da Hjørrings Mads Philip Thomsen missede sin markering på bagerste stolpe stod Louis Veis igen klar til at indtage matchvinderrollen, da han kunne prikke bolden i mål med 19 sekunder tilbage af kampen.

Denne gang var der ikke noget at komme efter. Hjørring kunne ikke mønstre et nyt mirakel, og derfor kunne Futsal Gentofte for femte år i træk lade sig hylde som dansk mester.

Skuffelsen stod i sagens natur malet i ansigterne på Hjørring-spillerne, hvor kampens bedste Hjørring-mand William Rams dog havde overskud til at forholde sig til den vanvittige afslutning.

- Det er naturligvis ikke godt nok, at vi lader dem score to mål på den måde, som de gjorde så tæt på kampens slutning. Det er bare ikke godt nok, konstaterede en skuffet HFK-keeper.

Der var dog overskud til at rose de mange medrejsende fans.

- Det er helt vildt, at vi kan samle 300 fans, som tager turen helt her over i bus. Vi dominerede jo totalt lydbilledet til den her kamp. Det var fantastisk. Det skal de have kæmpe tak for, og så må jeg bare sige, at jeg stolt over det, som vi har udrettet, siger William Rams.