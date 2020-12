Hjorth efter overraskende sejr: - Ni point på en uge er målet

FODBOLD:Inden søndagens hjemmesejr havde Zander Hyltoft stadig ikke scoret efter sin ankomst til Vendsyssel FF inden denne sæson.

Den tidligere Jammerbugt FC-spiller har fået masser af spilletid, men han valgte det absolut perfekte tidspunkt til at nette for første gang, da han fulgte op med en knaldhård halvflugtning, efter Oscar Hedwall havde reddet et resolut spark fra Mikkel Agger.

- Det er jo en fantastisk følelse og især i sådan en kamp, hvor vi virkelig mangler tre point, så er det kraftedeme fedt at score, lyder det fra midtbanespilleren efter en ret så overraskede sejr.

- Man kunne mærke i sidste uge, da vi kom bagud med 0-3 efter otte minutter, der var vi helt nede og tænke: At nu kan det ikke blive værre, så nu skal vi satme til at i gang. Vi kom igen dernede, selvom vi ikke nåede det helt, og den holdning havde vi taget med til kampen i dag. Lige meget hvad der skete, så skulle vi bare holde hovedet oppe og kæmpe videre, og det var det, vi gjorde, siger han.

Vendsyssel kom under hårdt pres i den sidste halve time, hvor Silkeborg havde bolden nærmest konstant, men kun i overtiden havde de godt tilbud, da Anders Hagelskjær ramte stolpen efter en løs bold på en dødbold.

- Den sidste halve time var vanvittig lang. Jeg tror, det er den længste halve time, jeg nogensinde har spillet. Også fordi jeg virkelig gerne ville have de tre point, siger Zander Hyltoft.

En anden tidligere Jammerbugt-spiller, Jakob Hjorth, havde forinden udlignet en tidlig Silkeborg-føring ved igen at samarbejde godt med Mikkel Wohlgemuth på et hjørnespark.

- Han sparker dem godt, og jeg vil gerne til bolden på de dødbolde, men jeg synes også, at jeg skyldte lidt efter det seneste møde med Silkeborg, siger Jakob Hjorth, der har store planer for den kommende uge, hvor holdet spiller en udsat kamp mod Esbjerg og søndag skal besøge lokalrivalerne fra Hobro.

- Det kan godt være, at det for mange lignede en meget svær uge, men vores mål er, at vi skal have ni point i de tre kampe. Vi skal bygge videre på det, der egentlig har været nogle gode kampe. Og så skal vi endelig have marginalerne på vores side, siger Jakob Hjorth.