Hjorth godkender intensiv opstart: - Der skulle gøres lidt ved lungerne

FODBOLD:Det var en glad Vendsyssel-spillertrup, som lørdag kunne køre fra Esbjerg med ét point. Bundholdet drillede nemlig oprykningskandidaterne i 1. division, selvom opstarten blev aldeles kort og uden eksterne træningskampe grundet coronaudbrud i klubben.

Dermed er Michael Schjønberg ubesejret i sine to kampe som træner i klubben, hvor man heller ikke har lukket mål ind under den nye chef. Det glæder midtstopper Jakob Hjorth.

- Vi skulle være en enhed og stå sammen. Der skulle arbejdes hårdt for hinanden, og så gjaldt det bare om at række hånden op, når man ikke kunne mere, så der kom friske kræfter ind. Det virkede, og Esbjerg lagde ikke et alt for hårdt pres på os til sidst, fordi vi så trætte ud eller noget, siger forsvarsspilleren.

Selvom det vestjyske tophold havde overtaget i kampen, var det langt fra urealistisk for Vendsyssel at tippe opgøret over til en sejr.

- Vi havde da et par store chancer, og jeg havde blandt andet selv en mulighed på et hjørnespark, hvor jeg skulle have scoret. Så det kunne da godt have været tre point, siger Hjorth.

Siden årsskiftet har de udelukkende spillet en enkelt intern træningskamp. Derudover har der været fokus på at gøre spillertruppen klar til at spille 90 minutter trods et opgør mod tiden.

- Alt i alt kan vi være tilfredse med arbejdsindsatsen. Vi fik lukket situationen ned, da vi blev hjemsendt, og da vi begyndte igen, sørgede vi for at få en masse kamprelateret træning og intervalspil. Der skulle gøres lidt ved lungerne for at gøre os klar.

- Men vi kom godt fra start og kan bygge videre på det her. Der er en masse at tage med videre til næste kamp, der også bliver svær, siger Vendsyssel-midtstopperen.

I defensiven var nytilkomne Fabian Ehmann med til at sikre nullet på mål, mens den tidligere AaB-midtstopperen Anders Bærtelsen var med fra start efter et længere skadesforløb i efteråret.

I næste runde venter Viborg FF, som indtager førstepladsen i landets næstbedste række.