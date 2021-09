Følg med live: Danmark lægger hårdt ud mod Færøerne

THORSHAVN:Der er ni nye ansigter i det danske fodboldlandsholds startopstilling til lørdagens VM-kvalifikationskamp mod Færøerne, hvis man sammenligner med det hold, landstræner Kasper Hjulmand sendte på banen i onsdags mod Skotland.

Kun Kasper Schmeichel og midterforsvareren Andreas Christensen får genvalg. Det fremgår af Danmarks startopstilling til kampen.

I forsvaret skal Christian Nørgaard og Victor Nelsson hjælpe Andreas Christensen, medmindre Nørgaard skubes op på midtbanen, så Danmark går fra at spille 3-4-3 til 4-3-3.

Jens Stryger Larsen og Rasmus Nissen Kristensen indtager de to wingbacks, mens Anders Christiansen og Mathias Jensen spiller på den centrale midtbane.

Danmarks unge frontkæde består Mohamed Daramy, Jonas Wind og Jacob Bruun Larsen.

Årsagen til de mange ændringer skal findes i, at Danmark i løbet af landsholdsterminen spiller tre kampe på seks døgn. Kampen mod Færøerne er den anden af de tre kampe og den på papiret mest overkommelige.

Hjulmand håber, at de mange friske ben kan sørge for et højt dansk tempo, hvilket i landstrænerens øjne burde illustrere forskellen mellem verdensranglistens nummer 11 og 114.

Danmark har foreløbig gjort rent bord i VM-kvalifikationen med fire sejre og en målscore på 16-0. Færøerne har et enkelt point og en målscore på 2-12.

Danmark stiller op som følger (3-4-3):

Kasper Schmeichel - Victor Nelsson, Christian Nørgaard, Andreas Christensen - Rasmus Nissen Kristensen, Mathias Jensen, Anders Christiansen, Jens Stryger Larsen - Mohamed Daramy, Jonas Wind, Jacob Bruun Larsen.

Opgøret på Tórsvøllur begynder lørdag klokken 20.45. Følg kampen live her: