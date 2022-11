Hjulmand lader fem pladser stå åbne i sin VM-trup

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har udskudt spændingen om de yderste pladser i Danmarks VM-trup.

Mandag aften har landstræneren udtaget 21 ud af 26 spillere i VM-truppen, men de sidste fem udtager Hjulmand først senest på mandag 14. november - dagen før holdets rejse til Qatar.

Det skyldes, at Hjulmand holder døren på klem til spillere, der døjer med småskavanker eller ikke har spillet så meget i de seneste uger, men kan nå det inden afrejsen.

Det gælder eksempelvis holdets normale andenmålmand, Frederik Rønnow, midtbaneslideren Christian Nørgaard og offensivspilleren Yussuf Poulsen.

Spillere som Philip Billing, Robert Skov, Jannik Vestergaard, Casper Nielsen, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer og Mohamed Daramy må også vente yderligere en uges tid, før de ved, om de skal med i flyet til Qatar.

- Der er 10-12 spillere i spil til de sidste pladser, siger Kasper Hjulmand

- Der kan ske mange ting. Det er uforløst, men det er den rigtige måde at gøre det på. Der er to kampe tilbage for mange af vores spillere, og det kan godt rykke noget, siger landstræneren.

Der er ingen overraskelser blandt de 21 spillere, som er udtaget.

Det står klart, at Oliver Christensen bliver en af de to garderinger for Kasper Schmeichel, mens den tredje målmandsplads i truppen er blandt de fem pladser, der skal fordeles, inden flyet letter.

I forsvarskæden er landsholdsanfører Simon Kjær det mest rutinerede navn med sine 121 kampe i nationaldragten. Han får kollegialt selskab og konkurrence af spillere som Andreas Christensen og Joachim Andersen.

Hjulmand har kun udtaget fire spillere, der sædvanligvis gør sig på den centrale midtbane, og det må formodes, at landstræneren udtager yderligere mindst en spiller til den plads.

I front får unge Jesper Lindstrøm en af kantpladserne, mens de centrale angribere Jonas Wind, Andreas Cornelius og Kasper Dolberg er udtaget, på trods af at de kæmper med målscoringen i øjeblikket. Varme Marcus Ingvartsen er til gengæld udeladt i første omgang.

Mandag 14. november samles alle VM-spillere - også dem der potentielt kan komme med - for at gennemgå fysiske test, der skal klarlægge, at de ikke tager skader med ind i VM-lejren. Dagen efter rejser holdet til Qatar.

Danmarks første VM-gruppekamp er tirsdag 22. november mod Tunesien, mens Frankrig og Australien efterfølgende venter med fire dages mellemrum. Gruppens to bedste hold går videre.

/ritzau/