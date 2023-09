Hjulmand: Nul skader var vigtigere end flere mål

Danmark spillede til at vinde endnu større end 4-0 over San Marino i torsdagens EM-kvalifikationskamp, mener landstræner Kasper Hjulmand, men han er godt tilfreds efter den sikre sejr over verdensranglistens dårligste hold.

For selv om han gerne ville have set sit hold veksle et enormt spilovertag til flere scoringer, så var det vigtigste, at spillerne på banen ikke fik skader inden den vigtige kamp i Finland på søndag.

Det siger Hjulmand på et pressemøde.

- Det er ikke nemt, når der står 11 mand foran feltet, uanset hvem man møder. Det var udelukkende et langt forsøg på at score det næste mål. De trak tiden, og det var en urytmisk kamp, hvor vi skulle sørge for alt tempoet.

- Vi gjorde alt, hvad vi skulle gøre, for at score flere mål.

- Vi var rigtig tæt på at score mål mange gange. Jeg ville hellere komme herfra uden skader end at have scoret to mål mere, for vi har en meget vigtig kamp, der venter, siger landstræneren.

I forvejen må han se bort fra Alexander Bah mod Finland, da backen har pådraget sig en fodskade.

Danmark førte 3-0 ved pausen mod San Marino, men det lignede længe, at anden halvleg af opgøret mod semiprofferne ville ende uden mål. Først i tillægstiden gjorde Danmark det til 4-0, og det ene mål pynter gevaldigt på helhedsindtrykket, mener landstræneren.

- Det var godt, at vi fik scoret til sidst. 4-0, job done, konstaterer Hjulmand.

San Marinos landstræner, Fabrizio Costantini, var imponeret over de danske fans og stemningen i Parken. På banen er han glad for den defensive modstand, som hans spillere leverede mod overmagten.

- Danmark er et af de bedste hold i Europa lige nu, og vi forsvarede os godt i 80 minutter. Forskellen på måltavlen passer meget godt med den kamp, der blev spillet.

- Det var et lyspunkt, at vi var tæt på at holde målet rent i anden halvleg. Der gjorde vi det rigtigt godt, men Danmark spillede med fem angribere, og så får man mange afslutninger imod sig, siger Costantini og peger på Christian Eriksen som kampens spillemæssige oplevelse.

Danmark ligger nummer to midtvejs i kvalifikationsgruppen med ti point efter kampe. San Marino har nul point.

/ritzau/