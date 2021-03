Hjulmand om udskældt VM-slutrunde: - Jeg håber ikke, det gentager sig i fremtiden

FODBOLD:- Det var en god aften for os. Det var en kamp, vi havde set frem til. Jeg nød, hvad jeg så. Et sultent og motiveret mandskab, der spillede aggressivt fodbold.

Sådan sagde landstræner Kasper Hjulmand på søndagens pressemøde om 8-0-sejren mod verdensranglistens nummer 177, Moldova.

- Det var ikke et nemt resultat. Når man kigger på Moldova og deres kampe de seneste år, er der ikke sket lignende resultater, sagde Hjulmand, der også blev spurgt til, hvor han befandt sig, da Danmark senest vandt 8-0. Det skete i 1987 i OL-kvalifikationen mod Rumænien - der i øvrigt er grænseland til Moldova.

Svært at være pessimist

- Jeg er lidt mærkeligt bygget, så jeg skal nok finde nogle ting, jeg ikke er tilfreds med. Det er dejligt at se, at så mange spillere byder sig til. Et landshold er ikke 11 spillere, det er hele truppen. Der var en enorm spillelyst. Det er svært at være pessimistisk her til aften, lød det fra en glad Kasper Hjulmand.

Selvom sejren endte med et resultat, der giver genlyd verden over, så krævede det noget af det danske landshold, mener landstræneren.

- Det er en opgave at bryde et mindre hold op. Det er en faglig svær ting. Vi er på 770 pasninger i dag, og det skal der til. Rent fodboldfagligt er det ikke sådan lige at gøre. Jeg er tilfreds med, at vi finder ud af, hvor mange spillere, der byder sig til. Det er det bedste, der kan ske, at der er konkurrence om pladserne, forklarede den tidligere Mainz-træner.

- Der kan muligvis være et scenarie i Østrig, hvor vi kommer til at lave et systemskifte, sagde Hjulmand om indskiftningerne af Simon Kjær og Christian Eriksen kvarter et før tid.

En ny æra er i gang i Europa

Samme søndag, som Danmark slog Moldova med 8-0, var der også jubel hos det danske U21-landshold, der fortsatte de fornemme takter efter midtugens 1-0-sejr mod Frankrigs ditto. U21-landsholdet vandt nemlig med 2-0 over Island.

Derfor blev Kasper Hjulmand af pressen spurgt, om det var den bedste generation længe.

- Det er altid svært at sammenligne med tidligere år, for der er forskellige konkurrenceparametre. Der er en ny æra i gang, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Der er et niveauløft af unge spillere. Vi ser mange på 20-21 år, som allerede nu er blandt verdens bedste. Så stort cadeau til talentakademierne rundt om i Danmark. Vi skal blive ved med at forbedre os, for det går også stærkt derude.

Danmark skiftede 10 markspillere inden søndagens kamp mod Moldova. Således var Kasper Schmeichel den eneste spiller, der var blevet valgt i både Tel Aviv og Herning.

- Jeg har bestemt fået noget at tænke over. Det er det, det hele handler om. Det er positivt for holdet, at der er tryk på positionerne, sagde landstræneren på spørgsmålet om han vil skifte 10 mand mod Østrig på onsdag.

- Jeg håber ikke, det gentager sig i fremtiden

Inden kampen var de danske landsholdsspiller iklædt røde trøjer med teksten: 'Football support changes'. Et budskab, der også har figureret hos det hollandske landshold, og som har til hensigt at ytre en sagte protest mod de kritisable menneskerettigheder, der finder sted i Qatar i forbindelse med de mange stadioner, der bygges. Særligt Kafala-systemet, der udnytter migrantarbejdere fra lavindkomstlande i Sydøstasien, møder kritik.

- Det er spillerne selv, der har taget initiativet, som jeg bakker 100 procent op. Vi er med til at sætte pres på FIFA og på de beslutninger, der kan lægges pres på nu her for at hjælpe migrantarbejdere. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det er os som udøvere, der skal træffe disse beslutninger. Jeg håber ikke, det gentager sig i fremtiden. Vi må stille krav til, at det bliver filtreret gennem menneskerettigheder. Vi vil bare gerne spille fodbold, lyder det fra Kasper Hjulmand.

- Budskabet er med til at danne fælles front og koordineret med det hollandske landsholdsforbund. Allerede i 2016 var DBU dernede sammen med arbejderbevægelsen og besøgte stederne. Det er et arbejde, man ikke har skiltet så meget med. Det er på sin plads, hvad der bliver gjort nu. Jeg lytter til dem, der har forstand på det. Blandt andet Amnesty, der siger, at der er et vindue til, at vi kan bruge den her slutrunde til at få lagt et pres (på Qatar, red.), fortalte landstræneren med henvisning til en rapport, Amnesty udsendte i fredags.

På spørgsmålet om, hvorvidt vi kommer til at se lignende protester fra det danske landshold, og om der vil ske noget i Østrig, var svaret anderledes kryptisk. Her tog DBU's kommunikationschef nemlig over og bad om tålmodighed.