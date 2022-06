Hjulmand ser gunstig mulighed for dansk gruppesejr

Selv om det danske fodboldlandshold tabte fredagens Nations League-kamp med 0-1 til Kroatien, står det danske hold stadig med gode kort i forhold til at jagte sejren i gruppespillet.

Efter seks point i de første tre kampe kan man ifølge landstræner Kasper Hjulmand tale om, at Danmark står i en forrygende position, blandt andet fordi gruppens andre hold har været dygtige til at spille uafgjort mod hinanden.

- Det er faktisk en forrygende situation. Hvis man kigger forbi vores skuffelse lige nu, så ved vi, at hvis vi vinder den sidste kamp før ferien, så kan vi stå i en fantastisk situation før de sidste to gruppekampe i september. Det vil vi gerne, siger Hjulmand med henvisning til mandagens hjemmekamp mod Østrig.

Samtidig advarer han dog mod at tro, at tre point er en selvfølge mod østrigerne.

- Hvis man tror, at vi bare lige vinder den sidste kamp uden videre, så kan man godt tro om igen. Det bliver en hård kamp. Østrig er virkelig gode. Vi drømmer om at sidde her på mandag og have ni point efter tre kampe, for så har den her periode været helt, helt fantastisk, siger Hjulmand.

Efter tre ud af seks gruppekampe har Danmark seks point, Østrig og Kroatien har fire point, mens Frankrig har to point. Foruden mandagens spillerunde venter der to spillerunder i september.

Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic, betragter Danmark som favorit til gruppesejren, men det er Hjulmand fløjtende ligeglad med.

- Jeg går ikke op i favoritværdigheder. Det er op til medierne at skrive om, siger han.

Gruppevinderen belønnes med en plads i et Final 4-stævne, hvor der kæmpes om turneringstitlen. En gruppesejr giver også en plads i playoffkampe om en EM-billet, hvis det pågældende mandskab kikser i den normale EM-kvalifikation.

/ritzau/