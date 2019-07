Hobro åbnede med en pointdeling

FODBOLD: Hobro IK tog mandag hul på en ny sæson i 3F Superligaen med at spille 1-1 på hjemmebane mod AGF.

Emmanuel Sabbi sendte ellers Hobro på sejrskurs med sit føringsmål, men AGF var stærkest i kampens slutfase, hvor gæsterne fortjent fik udlignet.

Hobro var meget tæt på at få en drømmestart efter 13 minutters spil, da Edgar Babayan var lige ved at overrumple gæsternes målmand Oscar Whalley. AGF-målmanden tøvede med at få sparket bolden væk, og så nåede Babayan frem og fik blokeret udsparket, men Whalley kunne dog ånde lettet op, da bolden strøg snert forbi mål.

Få minutter senere var AGF farlige i den anden ende, da Casper Højer Nielsen blev spillet fri i venstre side, men Hobro-målmand Jesper Rask fortsatte storformen fra sidste sæson og diskede op med en god fodparade.

Kort før pausen burde Hobro i stedet have bragt sig foran. Et godt og præcist hjørnespark fandt Rasmus Minor Petersen, der dog headede forbi bolden. Halvlegens sidste chance tilfaldt AGF's Tobias Sana, der tæt under mål sendte sin afslutning forbi mål, og så sluttede de første 45 minutter trods flere gode chancer til begge hold uden mål.

Hobro kom også godt fra land efter pausen, og syv minutter inde i anden halvleg fik Emmanuel Sabbi en stor chance efter et godt kontraangreb. Amerikanerens førsteberøring kiksede dog, og da han efterfølgende alligevel fik afsluttet, kunne AGF-målmand Oscar Whalley afværge med en forholdsvis simpel fodparade.

Emmanuel Sabbi tog dog godt og grundigt revanche, da han efter 62 minutters spil bragte Hobro foran 1-0. En perfekt aflevering fra Edgar Babayan blev behandlet efter fortjeneste af amerikaneren, der sendte bolden over i det lange målhjørne uden for Oscar Whalleys rækkevidde.

Den føring holdt dog blot otte minutter, inden der igen var balance på måltavlen. Jesper Juelsgård stod helt umarkeret efter et hjørnespark, og så kunne han heade udligningen ind bag en chanceløs Jesper Rask.

Herefter blev Hobro trykket tilbage i eget felt, mens AGF jagtede sejren, og fem minutter før tid burde gæsterne også have snuppet alle tre point, da Casper Højer Nielsen blev spillet alene med Jesper Rask, men målmanden reddede atter Hobro med en stor redning.