Hobro-anfører blev skadet mod Horsens: - Jeg troede, jeg kunne spille videre

FODBOLD:Det blev kun til en halvleg på banen for Jonas Brix-Damborg, da Hobro IK lørdag spillede 1-1 mod AC Horsens i 3F Superligaens nedrykningsspil.

Hobro-anføreren kom galt afsted i første halvleg og måtte opgive at komme på banen efter pausen.

- Jeg var oppe i en luftduel, hvor jeg synes, at jeg blev underløbet lidt, og da jeg så falder ned, får jeg et tryk på ribbenene.

- Jeg kunne holde den kørende i resten af første halvleg, og jeg troede også, at jeg kunne spille videre i anden, men da jeg var ude at teste den i pausen, kunne jeg slet ikke få gang i det igen, siger Jonas Brix-Damborg.

Hobro IK skal i kamp igen allerede tirsdag, hvor det gælder udekampen mod Randers FC, men trods uheldet lørdag vil Jonas Brix-Damborg ikke afskrive sin deltagelse i den kamp.

- Jeg håber, at jeg bliver klar, men lige nu er det lidt uvist. Jeg håber, at jeg ved at gå ud fik skånet kroppen så meget, at pausen bliver kort, siger Jonas Brix-Damborg.

Han kunne fra tilskuerpladserne se lørdagens kamp mod Horsens ende i en pointdeling, og da Esbjerg fredag vandt 4-2 over Randers, har Hobro nu kun tre point ned til Esbjerg på gruppespillets sidsteplads, der vil give direkte nedrykning.

- Det bliver tæt til det sidste, men heldigvis har vi afgørelsen i egne hænder, konstater Jonas Brix-Damborg.

Der resterer fem spillerunder i gruppespillet.