Hobro-anfører holder sine muligheder åbne: Trænerfremtid er blevet drøftet

FODBOLD:En stime på 12 kampe uden sejre fik i torsdags langt om længe en ende for Hobro IK, da Fremad Amager blev sendt hjem med et 0-2-nederlag.

Dermed kom nedrykningsstregen også på mere behagelig afstand, og tirsdag kan himmerlændingene reelt afværge truslen om en tur ned i den tredjebedste række, hvis det bliver til tre nye point i hjemmekampen mod Skive.

Skibonitterne, der trænes af den mangeårige Hobro-profil Martin Thomsen, er første hold under nedrykningsstregen og har seks point op til Hobro før aftenens kamp, der er den fjerdesidste spillerunde i 1. divisions kvalifikationsspil.

- Vi går 100 procent efter at vinde, men vi ved også, at Skive skal vinde, hvis de skal holde deres håb i live, så vi kommer ikke til at satse det hele hovedløst, siger Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg.

Får Hobro nedrykningsspøgelset endegyldigt fordrevet, kan Jonas Brix-Damborg selv også tage hul på spekulationerne om sin egen fremtid. Den 35-årige midtbanespiller har kontraktudløb efter sæsonen, men udover et par forlængelser med Jesper Bøge og Adrian Kappenberger har sportschef Jens Hammer Sørensen sat alle kontraktforhandlinger på standby, indtil det er afklaret, hvilken række Hobro spiller i på den anden side af sommerferien.

- Jeg har ikke gjort mig de store tanker om min fremtid endnu, for jeg har fuldt fokus på, at vi skal klare os fri af nedrykning. Uanset om jeg skulle stoppe eller spille videre, vil det være rigtig træls at rykke ned, så lige nu handler alt om at undgå det, siger Jonas Brix-Damborg.

Midtbanespilleren, der til sommer har 10-års jubilæum i Hobro IK, afviser dog langt fra tanken om at fortsætte fodboldkarrieren, efter at han de seneste måneder har genvundet sin plads i Hobros startopstilling.

- Fysisk har jeg det rigtig godt, og nu er jeg også begyndt at spille igen, og det er helt afgørende for, om jeg skal fortsætte min karriere. Samtidig har jeg stort set været forskånet for skader, så jeg er ikke afvisende over for noget, siger Jonas Brix-Damborg.

Selv i tilfælde af et karrierestop, håber Jens Hammer Sørensen, at Jonas Brix-Damborg fortsætter i klubben i den ene eller anden funktion, fortalte Hobros sportschef i seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast, Ripodsten.

- Når han siger, at han gerne vil have mig til at fortsætte i den ene eller anden rolle, tør jeg næsten ikke tænke på, hvilken rolle han har i tankerne, men den dialog må Jens og jeg jo tage på et tidspunkt. Så må jeg høre, hvilke tanker han gør sig, men det skal give mening for begge parter, siger Jonas Brix-Damborg.

En fremtid som en del af Hobro IK’s trænerstab har dog allerede været på tale, fortæller anføreren.

- Det har jeg tidligere talt med både Jens og Kryger (cheftræner Michael Kryger, red.) om, men på grund af corona har det været svært for mig at blive tilmeldt trænerkurserne, og derfor er det blevet sat lidt i baggrunden. Det kunne bestemt være aktuelt for mig at blive træner, men det er heller ikke sådan, at jeg er stålfast på, at det er det den vej, jeg skal gå, siger Jonas Brix-Damborg.

Først handler det for Hobro og Damborg om endegyldigt at sikre sig mod nedrykning, og i den henseende har torsdagens sejr over Fremad Amager givet et belejligt løft.

- Det var en kæmpe forløsning. Der har også været andre kampe, hvor vi har kunnet sige, at vi kunne have vundet, så det var dejligt, at marginalerne endelig var med os, siger anføreren.

Tirsdagens opgør mod Skive fløjtes i gang klokken 19 på DS Arena.