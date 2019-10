Hobro-anfører mærker ikke mere til fodskade

FODBOLD:To en halv måneds skadespause sluttede i weekenden for Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg, da han blev skiftet ind i superligaholdets 2-0-nederlag til AaB på DS Arena. Torsdag fulgte midtbanespilleren så op med en startplads og 83 minutters indsats i reserveholdskampen mellem de to nordjyske mandskaber.

- Min dagsorden var at køre den så langt tid, som det nu var fornuftigt, og det var dejligt at få så mange minutter i benene. Det var også fedt, at AaB stillede så stærkt op, for det betød, at jeg blev presset fra første minut, forklarer Jonas Brix-Damborg.

Han mærker ikke længere noget til den fodskade, der parkerede ham på sidelinjen siden juli måned.

Hobro IK tog torsdag imod AaB i Reserveligaen i fodbold.Foto Lars Pauli

- Jeg mærker slet ikke noget til den skade længere, så det er hele kadaveret og motoren, der skal i omdrejninger igen. Nu skal jeg vænne mig til at træne hårdt hver dag igen, forklarer han.

Hobro var især i første halvleg af reserveholdskampen særdeles godt med - og udover at komme foran, havde de også et skud på sammenføjningen fra Imed Louati. Samtidig holdt de AaB fra de helt store tilbud.

- Det var en god reserveholdskamp. Specielt i første halvleg synes jeg, at tempoet var højt og til tider viste vi også godt spil, mener Jonas Brix-Damborg.

I anden halvleg skiftede Hobro en håndfuld U19-spillere ind, og her havde holdet rigeligt at gøre med at forsvare. Alligevel var man kun få minutter fra at redde 1-1 hjem mod et på papiret klart stærkere AaB-hold.