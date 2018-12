Hobro-anførers ostemad sender holdet i armene på dårlig statistik

Da Hobros anfører Jonas Brix-Damborg fik tilsnuset sig en ostemad mod Brøndby i weekenden, nåede nordjydernes midtbanespiller samtidig grænsen for karantænepoint og er derfor ikke med, når holdet lørdag møder SønderjyskE på hjemmebane.

Det bliver i så fald fjerde gang i sæsonen, at cheftræner Allan Kuhn skal finde alternativer til midtbanen for Brix-Damborg, og de tre foregående gange har det, rent resultatmæssigt, ikke kastet meget af sig.

Anføreren sagde ude i holdets anden og tredje Superliga-kamp i indeværende sæson, hvor nordjyderne tabte 0-3 og 1-2 til henholdsvis FC København og Brøndby IF. Senest Jonas Brix-Damborg ikke var til rådighed tabte Hobro 2-5 i Herning.

Med til historien hører naturligvis, at man i de nederlag har mødt tre af rækkens nuværende top 4-hold, men det ændrer ikke ved at faktum, at samtlige af holdets 15 Superliga-point er hentet med anføreren på banen.

Jonas Brix-Damborg har i sine 18 Hobro-kampe spillet fuld tid i de 16 af dem. I første runde mod Vejle blev han udskiftet efter ti minutter, mens midtbanespilleren i 0-5 nederlaget til AaB i september blev pillet ud efter 56 minutters spil.

Lørdagens kamp mod SønderjyskE spilles på DS Arena med kampstart klokken 16.00.