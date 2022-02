Hobro-angriber efter drømmedebut: - Det her havde jeg ikke lige set komme

FODBOLD:Inden kampen snakkede alle på stadion om Ronnie Schwartz. Det er muligt, at enkelte også gjorde det, da de kørte hjem efter Hobros 3-0-sejr over VFF, men de fleste havde sandsynligvis Muamer Brajanac som det store samtaleemne.

Tre kasser fra den debuterende Hobro-angriber gjorde det til en decideret drømmedebut efter en kamp, hvor Vendsyssel ellers var klart bedst i de første 20 minutter. Herefter var det imidlertid en kamp på Hobros præmisser.

- Det var noget jeg havde drømt om. Jeg er kommet til Hobro for at jagte mit seniorgennembrud. Så at score i min debut er en sindssyg følelse. Tre mål gør det bare bedre. Det kunne jeg ikke have drømt om, siger Muamer Brajanac.

Se billeder nederst i artiklen

Brajanac kom på måltavlen første gang, da han stjal bolden fra en driblende Diego Montiel

- Jeg ved Diego Montiel er en teknisk begavet spiller, så han vil jo gerne lave nogle lækre ting. Jeg kunne se, at han ville forsøge at lave en tunnel på mig, så jeg samlede bare benene og tog bolden og sparkede den i kassen med venstre, siger Muamer Brajanac.

Føringsmålet gav Hobro alle forudsætninger for at afvikle kampen på egne præmisser. Det vil sige en stærk defensiv med enkelte nålestik i form af kontraangreb. Muamer Brajanac rundede første halvleg af med at score til 2-0, hvilket blot gjorde forudsætningerne endnu mere gunstige.

- Vi forsvarede os fantastisk godt. Vendsyssel kom ikke til så meget, men vi kom til endnu mindre. Vi var bare effektive. Og som bundhold har du brug for held og effektivitet. Det havde vi her. Det er noget vi også skal bruge resten af sæsonen.

Dagens mand i skysovs er helt på højde med situationen i sin nye klub. Der skal leveres point for at sikre overlevelse.

- Vi ved jo godt, hvilken situation vi står i. Fremad Amagers sejr fredag gjorde bare presset på os større. Vi kom ud med en sindssyg energi. Vi skulle ud og spille med mod og turde at lave fejl, og det gjorde vi. Vi spillede ikke nogen køn kamp. Det indrømmer jeg gerne, men vi spillede en klog kamp.

Muamer Brajanac kunne sætter sig ud i bussen og glæde sig over, at det var blevet til tre meget vitale point efter en kamp, der langt oversteg alle de drømmescenarier, som han kunne have opstillet inden kampen.

- Jeg havde tænkt kampen igennem. Jeg kan godt li' at visualisere en kamp for mig selv, inden den skal spilles, men jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke havde visualiseret mig frem til, at jeg ville score tre mål. Det her havde jeg ikke lige set komme, siger Muamer Brajanac.

Hobro-træner Martin Thomsen var muligvis den eneste person i Hjørring og omegn, der lørdag eftermiddag gik rundt med et ligeså stort smil som det Brajanac gik rundt med.

- Vi må bare tage hatten af for Muamer. Jeg har talt ham op flere steder, og i dag fik han virkelig vist, hvor god han var, siger Martin Thomsen.

- Han fik vist, at han er god med bolden. Derudover er han et fysisk pragteksemplar, der kan arbejde hårdt i presset. Alle de kvaliteter fik han vist i den her kamp, siger Martin Thomsen, der var en lettet over, at forårspremieren resulterede i tre point.

- Man kan jo gå og synes, at det går nok så godt, og vi kan synes, at vi er et godt sted, men det er pointene, der tæller, og her fik vi vist, at vi kan omsætte det til point. Det er virkelig vigtigt, for nu er vi godt i gang, siger Martin Thomsen.