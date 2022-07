Hobro-angriber var varm i generalprøven: - Det er uundgåeligt, at der vil opstå interesse for ham

FODBOLD:Hobro IK fik en god optakt til næste weekends sæsonpremiere i Nordicbet Ligaen, da det søndag blev til en 3-0-sejr over Thisted FC i generalprøven.

Don Deedson stod for to af Hobros mål, mens midtbanekrigeren Frederik Mortensen blev noteret for en sjælden fuldtræffer.

- Det var en rigtig fin test for os, hvor vi havde fokus på, at mange spillere gerne skulle have 90 minutter. Vi fik bekræftet, at vi er et godt sted fysisk, og at vi er svære at spille imod, konstaterer Hobro-træner Martin Thomsen.

Hobro IK - Thisted FC 3-0 (2-0) Mål: 1-0 Don Deedson (13. minut), Frederik Mortensen (45. minut), 3-0 Don Deedson (67. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Frederik Elkær, Abdoul Yoda (Laurs Skjellerup, 81. minut), Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 81. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Jacob Tjørnelund (Mads Freundlich, 81. minut) - Don Deedson, Muamer Brajanac VIS MERE

Dermed rundede Hobro IK opstarten af med to sejre. I onsdags blev det også 3-0 over Skive, der ligesom Thisted spiller i 2. division og først tager hul på sæsonen om tre uger.

- Vi ved godt, at de her to 3-0-sejre er kommet mod hold, der er et niveau under det, vi kommer til at møde i turneringen, så det skal ikke være nogen sovepude for os. Men det er godt, at vi stadig har fornemmelsen af at være det vinderhold, som vi også sluttede sidste sæson med at være, siger Martin Thomsen.

Det er dog en smal Hobro-trup, der næste søndag tager hul på Nordicbet Ligaen med en udekamp mod HB Køge. Især forsvaret er hårdt ramt, efter at Christoffer Østergaard, Mads Eriksen og Jakob Hjorth stoppede efter sidste sæson.

- Lige nu er Jesper Bøge heller ikke klar, så vi har kun tre traditionelle stoppere, og det er vores største bekymring. Vi har prøvet nogle forskellige alternativer af. Blandt andet har Jacob Tjørnelund spillet lidt som venstre stopper, så vi har nogle muligheder, men det kunne være godt at krydre det med en ekstra spiller.

- Det kigger Lars (teknisk chef Lars Justesen, red.) på, men det handler om den samlede planlægning. Der er interesse for nogle af vores spillere, så det er også et spørgsmål om, hvilken økonomi vi har til rådighed. Lars har jo også meldt ud, at det er sparetider, siger Martin Thomsen.

En af de spillere, som Hobro kan risikere at miste, er angriberen Don Deedson, der igen søndag viste sig flot frem med to scoringer.

- Deedson er i en vanvittig god forfatning lige nu, og fortsætter han sådan her, burde det være uundgåeligt, at der opstår interesse for ham. Det er også sådan noget, vi som klub skal leve af, men det er klart, at jeg som træner er sindssygt glad for at have ham.

- Transfervinduet er dog åbent længe endnu, og bliver han solgt, må nogle andre tage over, som det skete, da vi i vinter solgte Mathias Haarup og Kasper Høgh, siger Martin Thomsen.