Hobro ansætter tidligere spiller som ny cheftræner

FODBOLD:Hobro IK har fundet sin nye cheftræner, og det bliver et kendt ansigt i klubben, som overtager ansvaret for trænergerningen, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Valget er faldet på Martin Thomsen, som tidligere har spillet for Hobro. Han har skrevet under på en treårig kontrakt.

Martin Thomsen kommer fra en lignende stilling i 1. divisionsklubben Skive IK, hvor han i juli 2019 blev forfremmet til sidestillet cheftræner sammen med Thomas Røll

Peter Christensen, formand i Hobro IK, glæder sig over tilgangen af den nye cheftræner.

- Martin har som spiller været en stor del af Hobro IK's succes og kender til klubben og vores værdier. Efter flere samtaler blev vi bekræftet i, at Martin er den rigtige til at overtage cheftrænersædet i Hobro IK. Martin er en faglig dygtig træner, der kender 1. division rigtig godt. Vi er sikre på, at Martins kompetencer og tilgang til fodbolden bliver en gevinst for Hobro IK.

Den nye cheftræner i Hobro IK siger selv om ansættelsen.

- Jeg er glad og stolt over at blive præsenteret som cheftræner i Hobro IK og jeg ser frem til at blive en del af et rigtig spændende projekt. Det er en ny start for Hobro IK og jeg glæder mig til igen at skulle repræsentere klubben. En klub jeg kender godt og som har givet mig mange gode oplevelser som spiller.