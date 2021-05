Hobro-assistent overvejer fodboldfremtid: - Det kildrer i maven

FODBOLD:Da Hobro IK hentede hjælp til klubbens vikarierende cheftræner, Michael Kryger, kom et velkendt ansigt tilbage til Amerikavej.

Foruden tidligere AaB-cheftræner Jacob Friis blev Anders Egholm nemlig hentet ind som assistenttræner i den sparsomme tid, som er tilbage af sæsonen. Dermed vendte Egholm tilbage til DS Arena, hvor han har begået sig som spiller i klubben.

- Det er nemt at komme tilbage. Jeg føler mig hjemme og kender en del mennesker her. Det er selvfølgelig nyt i forhold til min rolle, men det er fordelt rigtig fint. For mig er det bare en fornøjelse at være tilbage, siger Anders Egholm.

- Det kildrer i maven, når man får den opringning, og jeg er glad for, at jeg stadig er én, som de tænker på i klubben, tilføjer han.

Til dagligt læser Egholm til fysioterapeut, og dermed skulle flere ting gå op på hjemmefronten for at sige ja til tjansen, som sportschef Jens Hammer Sørensen tilbød sin tidligere spiller.

- Det gik heldigvis. Der var en masse logistik, der skulle passe med mit studie og familien. Men nu kan jeg få en masse god erfaring og sparring med de andre, siger den tidligere midtstopper.

Opgaven som assistenttræner kan desuden give Anders Egholm et indblik i et andet hjørne af fodboldverdenen, end han tidligere har haft sin gang i. Der kan nemlig godt ligge en fremtid som stabsmedlem i en fodboldklub foran ham.

- Det er fedt at komme herud, og det er nogle tanker, som jeg går med. Men det skal jo hænge sammen, når den tid er der. Det er en mulighed som fysioterapeut, men nu får jeg også lov til at prøve mig af i et trænerteam på det her niveau. Så det kan være begge dele, men lige nu er det jo fysioterapeut, som jeg uddanner mig til. Trænervejen kan være sjov at kigge på senere, lyder det fra Anders Egholm.

Hobros sæson løber frem til slutningen af maj. Her er den altoverskyggende opgave at sikre overlevelse i 1. division.