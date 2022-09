Hobro atter i modvind: Cheftræneren står fast

FODBOLD:For anden sæson i træk har Hobro IK fået en sløj start i 1. division i fodbold (NordicBet Ligaen), og efter at holdet har tabt de to seneste kampe med samlet 1-9, hænger der mørke skyer over Østerskoven.

Cheftræner Martin Thomsen anerkender, at situationen skal tages alvorligt.

- Vi har ikke vundet kampe nok, og det falder selvfølgelig tilbage på, at vi kun har scoret fire mål. Defensivt har det egentlig ikke været så skidt, hvis man trækker 0-6 mod Hvidovre ud af ligningen, men det kan man selvfølgelig ikke, lyder det fra Hobro-træneren.

Til forskel fra sidste år, hvor holdet skulle 11 runder ind i sæsonen, før de smagte sejrens sødme, hentede Hobro i år tre point allerede i anden spillerunde. Og de ligger trods alt to point over nedrykningsstregen.

- Derudover har vi det i bagagen fra sidste sæson, at vi ved, vi er i stand til at komme ud af en svær situation, hvis alle arbejder ekstra hårdt for sagen, fastslår Martin Thomsen.

Det har ikke hjulpet på resultaterne, at angriberne Don Deedson og Mads Hvilsom har siddet udenfor med skader i de seneste tre opgør.

Don Deedsons spidskompetencer med fart og mål har været savnet i de seneste Hobro-kampe. Arkivfoto: Henrik Bo

- Det gør selvfølgelig lidt ekstra ondt. Deedson har haft en muskelskade, men der er håb om, at han er klar igen, når vi på søndag gæster Vejle. Det samme gælder for Frederik Mortensen og Jacob Tjørnelund, der også har siddet udenfor i den seneste periode.

Frederik Elkær er ligeledes på skadeslisten i Hobro, og når man lægger afskeden med anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen, der blev solgt til Randers FC, oveni, er det en håndfuld spillere fra det succesfulde forårs startopstilling, der har været sat uden for indflydelse på det seneste.

- Det er en del af sandheden bag resultaterne, men vi kan ikke bruge det som nogen undskyldning. MP (Mikkel Mejlstrup, red.) var en af ligaens bedste spillere på højintensive løb, og det kan selvfølgelig mærkes, at han er væk. Det koster nok en tilvænningsperiode, men andre skal nok træde i karakter på positionen, forsikrer Martin Thomsen.

Selvom hans hold i weekenden tabte 1-3 til Fredericia på DS Arena, så kan cheftræneren alligevel finde noget positivt i kampen.

- Præstationen var egentlig fornuftig langt hen ad vejen, og en lignende indsats ville helt sikkert give sejre fremadrettet. Vi vandt kampen på alle parametre på nær mål, så det var kynismen i feltet, der gjorde udslaget, mener han.