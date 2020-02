Hobro blev blæst omkuld i Haderslev

FODBOLD:Hobro IK fik alt andet end en drømmestart på forårssæonen i 3F Superligaen, da det søndag blev til et 1-3-nederlag ude mod SønderjyskE i 2020's første betydende fodboldkamp.

Nederlaget betyder, at Hobro formentlig må indstille sig på, at man nu i bedste fald kan slutte grundspillet på 12. pladsen. Der er nu otte point op til SønderjyskE og AC Horsens på pladserne over Hobro.

En kraftig vind og et insisterende regnvejr gjorde betingelserne svære for de to hold, og Hobro kom på flere måder i modvind fra kampens start.

Vinden gjorde det besværligt at få bolden ud af farezonen, og det betød, at Hobro blev lagt under pres fra start. Efter to minutter gav det hjemmeholdet en pæn chance ved Alexander Bah, der dog styrede bolden forbi mål.

Efter en lille tilvænningsperiode kom Hobro dog langt bedre med, og efter et kvarters spil var det lige ved at give en stor chance, da SønderjyskE-målmand Sebastian Mielitz ikke kunne gribe et indlæg, men der stod ikke nogen Hobro-spiller klar til at udnytte den fejl.

Efter 26 minutters spil var det i stedet SønderjyskE, der var tæt på. Anders K. Jacobsen kom først på et indlæg, men Jesper Bøge nåede akkurat tilbage og fik blokeret afslutningen.

Efter 31 minutter kunne Jesper Bøge dog ikke forhindre hjemmeholdet i at komme foran. Johan Absalonsen kom først på en aflevering i dybden, og i duel med Hobro-backen vippede han elegant bolden over målmand Jesper Rask.

Efter 39 minutter kunne ondt være blevet værre for Hobro, da et frisparksindlæg fra Mads Albæk fandt en helt fri Anders K. Jacobsen, men den tidligere AaB-angriber, der debuterede i SønderjyskE-trøjen efter vinterens skifte fra OB, headede den store chance et godt stykke forbi mål.

I første halvlegs tillægstid gik det dog galt for Hobro igen. Jesper Rasks udspark blev fanget i modvinden, og bolden dumpede lige ned til Johan Absalonsen tæt under mål. Hans forsøg blev pareret af Jesper Rask, men riposten røg lige ud til Anders K. Jacobsen, der nemt kunne prikke bolden i mål.

Hobro fik vinden i ryggen i anden halvleg, men det hjalp ikke umiddelbart gæsterne, og bare otte minutter inde i halvlegen afgjorde SønderjyskE reelt kampen.

Anders K. Jacobsens forsøg prellede i første omgang af på stolpen, men igen røg returbolden lige ud til en SønderjyskE-spiller. Denne gang var det Rilwan Hassan, der nemt kunne trille bolden i mål.

Efter 62 minutter var Anders K. Jacobsen på spil igen. Angriberen løb med lethed fra Rasmus Minor, men Jacobsen lobbede sin afslutning over mål.

I kampens overtid fik indskiftede Oliver Thychosen tilkæmpet sig et straffespark, som Pål Alexander Kirkevold sikkert scorede på, men det var blot kosmetik.

Hobro skal i aktion igen på fredag, hvor topholdet FC Midtjylland kommer på besøg på DS Arena.