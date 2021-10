Hobro blev hamret ned under gulvbrædderne

FODBOLD:Kampen, der var Jens Hammer Sørensens første besøg på DS Arena, siden klubikonet tog afsked i slutningen af maj, blev hurtigt ændret til en kamp, der handlede om alt muligt andet end Hammers retur til det, der var hans andet hjem i mange år.

Den nuværende Esbjerg-direktør havde nemlig dårligt nået at hilse på de mange lokale ansigter, der ville trykke på næven, inden Mads Larsen havde bragt Esbjerg i front.

Der skulle gå en halv time før Hobro blev nærgående, så blev det til gengæld også farligt. Mikkel Mejlstrup Pedersen fik en chance efter en god aflevering fra Frederik Mortensen, der fandt Don Deedson, som fik spillet bolden ind i feltet til Hobro-kaptajnen, der sparkede bolden lige over mål.

Kort efter fik "MP" en ny chance, da Kasper Høgh spillede ham fri. Han tøvede dog og fik i stedet sin afslutning blokeret. Men som om den forspildte mulighed ikke var slem nok, så løb Esbjerg direkte op i den modsatte ende og scorede til 2-0 efter det, der kan betegnes som sløjt forsvarsspil fra et Hobro-forsvar, der var i klart overtal. Leonel Montano var ligeglad og scorede let til 2-0.

Helt galt gik det få sekunder efter 2-0-scoringen. Her gjorde Esbjerg og Leonel Montano det til 3-0, da han stjal bolden fra Frederik Dietz, der forsøgte at drible som bagerste markspiller.

Et lille håb i det efterhånden kulsorte mørke blev tændt, da Esbjerg blev reduceret til 10 mand. Con Ouzounidis blev præsenteret for et rødt kort efter en voldsom tackling på Don Deedson.

De kolde facts var dog, at Hobro efter en ret jævnbyrdig første halvleg var blevet straffet uden nåde af et Esbjerg-hold, der havde været på besøg i Hobros ende tre-fire gange og scoret tre mål.

Hobros hold (4-3-3): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jesper Bøge (Emil Søgaard, 57. minut), Frederik Dietz (Simon Jakobsen, 77. minut), Jacob Tjørnelund - Abdoul Yoda (Sebastian Avanzini, 65. minut), Mikkel Mejlstrup, Frederik Mortensen (Justin Shaibu, 46. minut) - Don Deedson, Kasper Høgh, Oliver Klitten (Danny Amankwaa, 57. minut) Udvisninger: Con Ouzounidis (42. minut) Advarsler: Viktor Tranberg (68. minut) Tilskuere: 911

Hobro-holdet kom hurtigt ud af kabinen og viste determination frem mod anden halvleg. Det begyndte også godt med et fint indlæg fra Jacob Tjørnelund, der fandt Kasper Høgh, der ramte overliggeren.

Siden gik det dog fra slemt til værre, da Esbjerg blev tilkendt et straffespark. Elias Sørensen eksekverede det ved at spille et-to med Adrian Kappenberger. Et håbløst udført spark, der sad lige på Kappenberger, der blev stående midt i målet sprang tilbage i spil, hvor Elias Sørensen scorede på returen.

Efterfølgende var der ikke meget, der lykkedes for Hobro, der sneg sig opløsningstilstande ind, og de brød ud i lys lue, da Elias Sørensen også bragte Esbjerg på 5-0. På det tidspunkt havde man nærmest glemt, at Hobro var en mand i overtal. Intet fungerede for hjemmeholdet.

Stille og roligt fik Hobro dog tilspillet sig noget, der lignede det forventede overtag, og det udmøntede sig også i en reducering, da Kasper Høgh flot steg op og headede et indlæg i nettet.

Justin Shaibu fik også reduceret til 2-5, da han kopierede Høghs mål. Men de spinkle forhåbninger om et mirkuløst comeback fik Adrian Kappenberger aflivet effektivt, da han med en fejlaflevering skabte grundlaget for Matthew Wolfes 6-2-scoring.

I et år med mange nedture og skuffelser må fredagens nedtur kandidere kraftigt til årets dårligste oplevelse for den efterhånden hærdede klub. Én ting er at tabe, men kampforløbet gav undervejs mindelser om sæsonens eneste Hobro-sejr over Fremad Amager. Blot med omvendt fortegn. Nu var det Hobro, der balancerede på kanten af kollektivt blackout.

Med nederlaget har Hobro fortsat kun ni point på rækkens sidsteplads, mens næstsidst er Vendsyssel, der har 10 point men også to kampe færre på rekordlisten.