Hobro blev kørt ud på ende og albuer

HVIDOVRE:Hvis og hvis og hvis. Selvom Hobro IK var modtageren af den regulær lussing, da man tabte 0-6 til Hvidovre, var det alligevel en kamp, hvor man kunne have spekuleret i; hvad nu hvis.

Årsagen var et brændt straffespark fra Abdoul Yoda fem minutter før pausen. Her kunne midtbanespilleren have udlignet til 1-1. Det blev dog ved lige ved og næsten, for et svagt sparket straffe blev sikkert pillet af Filip Djukic i Hvidovre-målet.

Inden da havde Marcus Lindberg allerede bragt hjemmeholdet på sejrskurs, men et par gode chancer til Muamer Brajanac og siden debutanten Victor Bak Jensen kunne have bragt Hobro på omgangshøjde. Det burde mere end noget andet have været tilfældet, da Yoda fik chancen fra 11-meterpletten, men mens han stadig ærgrede sig over det brændte forsøg, så løb Hvidovre ned og påbegyndte det, der endte med at blive en ydmygelse af Hobro.

Frederik Carlsen gjorde det til 2-0, og minuttet efter tryllede samme Carlsen, da han i ægte Laudrup-stil sendte to Hobro-spillere ud efter pølser. Han lagde bolden på tværs til en fri Christian Greko Jakobsen, der gjorde det til 3-0 lige inden pausen.

Dermed var præmissen for anden halvleg på få sekunder gået fra at være mulig til at være helt umulig for Hobro.

Martin Thomsen forsøgte at ruske op sit hold med et par udskiftninger, men det gik fra slemt til katastrofalt, da Frederik Carlsen gjorde det til 4-0 kort efter pausen.

Fra det punkt var det mere eller mindre Hvidovre-opvisning med Hobro-spillerne som ufrivillige statister.

Andreas Smed og Ahmed Iljazovski gjorde det til 5-0 og 6-0. Det vanvittige er, at Hvidovre sagtens kunne have vundet større. Det var ren søvngængerfodbold fra Hobro i anden halvleg.

Den gode indledning, som man fik på sæsonen er pludselig langt væk, og tankerne om en mulig nedrykning er svære at undertrykke efter sådan en præstation, eller hvad man nu kan kategorisere det som. 1. divisions-niveau var det på ingen måde.

Hobro har gennem hele 2022 været kendt for en defensiv stabilitet, der har båret holdets til tider tandløse offensiv, men hvis defensiven begynder at vakle, som det var tilfældet i Hvidovre, så kan det blive op ad bakke for Hobro, som det også var sidste efterår.

Næste opgave for Hobro er en pokalkamp mod Svendborg-Oure på tirsdag, mens næste turneringskamp er næste søndag hjemme mod FC Fredericia.