Hobro bød superligahold op til dans

HORSENS:I perioder af træningskampen mellem AC Horsens og Hobro IK stod det ned i lårtykke stråler, men det elendige fodboldvejr kunne ikke fjerne indtrykket af, at det var en positiv oplevelse for Hobro IK.

Årets første træningskamp for Hobro blev en gennemført god oplevelse for Martin Thomsens tropper. Der var nemlig flere opløftende momenter at arbejde videre med til de kommende kampe.

Kampen var dårligt nok kommet i gang, da Muamer Brajanac tilkæmpede sig et straffespark. Det eksekverede han selv. Trods en lidt tvivlsom eksekvering røg bolden i mål til stor jubel for Hobro-lejren.

Føringen animerede Hobro-holdet til at spille friskt til. Omstillingerne blev spillet med stor ihærdighed, og AC Horsens måtte flere gange ud i feberredninger for at holde Hobro fra de helt store målchancer.

Generelt kunne himmerlændingene have gjort sig selv en tjeneste ved at spille lidt mere afklaret i indlægsspillet. AC Horsens havde for sin del svært ved at gennemtrænge en vanligt kompakt Hobro-defensiv. Blot en enkelt gang i løbet af de første 45 minutter måtte Adrian Kappenberger på arbejde for at holde bolden ude af nettet.

Hans afløser Jonathan Fischer fik noget mere at se til efter pausen. Her havde Hobro skiftet store dele af holdet fra første halvleg, men enkelte spillere gik igen.

Blandt andet Mathias Nygaard, der havde spillet den midterste af de tre stopper-positioner, hvilket er nyt i forhold til den normale position på den centrale midtbane. Den omrokering slap Nygaard aldeles glimrende fra. Faktisk er det en rolle, som han sagtens kan se sig selv i.

- Det passer mig egentlig fint, for jeg har fysikken til at kunne begå mig på den position. Der er også nogle kommunikative ting, som jeg kan sætte bedre i spil, når jeg ligger der. På midtbanen skal jeg i højere grad koncentrere mig om at løbe og lukke huller, så det er sådan set en rolle, der passer mig fint, siger Mathias Nygaard.

Jonathan Fischer kom ind og fik anden halvleg for Hobro i træningskampen mod AC Horsens. Foto: Claus Søndberg

Efter pausen blev han rykket frem på sin normale position, og her fik han lov at løbe mange meter mod et AC Horsens-hold, der nu pressede hårdt på for en udligning.

Jashar Beluli fik i to forsøg passeret Jonathan Fischer og udlignet til 1-1, hvilket bestemt ikke var ufortjent efter en hæsblæsende start på anden halvleg fra østjydernes side.

Trods flere gode forsøg fra AC Horsens' side og særligt fra Aron Sigudarson, der bragede bolden forbi mål i et par omgange.

Anden halvlegs store positive oplevelse hos Hobro var prøvespilleren Max Nielsen fra Vejle. Han var dejligt direkte i sit spil. Er det et indtryk, han kan underbygge på træningsbanen, er det en oplagt tilføjelse til Hobro-truppen. Han kunne dog ikke ændre på, at det var AC Horsens, der dominerede anden halvleg.

- Vi blev lidt presset efter pausen, men jeg føler, at vi havde en rigtig god første halvleg, hvor vi stort lykkedes med alle vores aftaler, siger Mathias Nygaard.

- Det her var en rigtig god kamp fra vores side. Første halvleg var noget af det bedste fodbold, som vi har spillet i meget lang tid. Jeg mindes ikke, hvornår vi senest har spillet så godt, så den del er meget opløftende, siger Mathias Nygaard.

Hobros næste træningskamp er fredag, når Sønderjyske gæster. Omtrent på samme tid skal AC Horsens også i aktion igen. Denne gang mod AaB. Den kamp livestreames på nordjyske.dk.