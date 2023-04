Hobro-bomber roser makker: - Vi skal bare nyde ham, mens han er i klubben

HOBRO: Otte mål i efterårets 16 kampe var den altoverskyggende årsag til, at Hobro var omkranset af betydelige nedrykningsspekulationer hen over vinterpausen. Der skulle ske noget med holdets tandløse offensiv.

Nøjagtigt som for et år siden har Hobro formået at komme op med et svar på spekulationerne om en snarlig degradering til 2. division. 14 mål og 11 point i forårets første syv kampe er helt andre takter fra Hobro.

Nedrykningsfaren lurer stadig lige under græsoverfladen på DS Arena, men troen på overlevelse har fået kæmpe næring af de 14 mål, der er blevet scoret i foråret.

I den forbindelse har angriberen Muamer Brajanac spillet en vigtig rolle i de seneste kampe. Han har nemlig leveret tre mål i de seneste to kampe, og med to mål i 3-1-sejren over HB Køge, fik Brajanac for alvor vist, at han er tilbage i skarp forfatning.

- Efteråret var lidt af en øjenåbner for mig. Jeg fik ganske enkelt ikke nok ud af kampene. Jeg begyndte jo godt for et år siden, men i efteråret var jeg ikke skarp nok, siger Muamer Brajanac, der i al fairness kan pege på det faktum, at Hobro skabte forsvindende få chancer, som en del af forklaringen på de få scoringer.

Piben har fået en anden lyd nu, og det vigtigste er mest af alt, at Hobro-spillet er blevet mere chanceskabende.

- Vi spiller bedre fodbold nu. Vi har stadig vores stærke defensive udgangspunkt, men vi har flere offensive strenge at spille på. Det var tydeligt for alle, at vi kæmpede med at score mål og skabe chancer i efteråret. Nu er det et helt andet indtryk, jeg har. Vi har fået arbejdet nogle stærke offensive principper ind i holdet, og så har vi flere spillere, der byder ind offensivt, siger Muamer Brajanac.

- Det var ekstremt vigtigt for os, at vi kom så godt i gang offensivt i den første kamp mod Hillerød. Den succes har vi bare bygget videre på de efterfølgende kampe, pointerer Brajanac.

Nyder partnerskab

Den seneste kamp mod HB Køge viste meget tydeligt, hvad Hobro har forbedret, når man har bolden. Holdets kantspillere, de to wingbacks, er langt mere offensivt orienterede, end i efteråret. Mathias Haarup og Frederik Elkær kommer frem til mange indlægsmuligheder, og det var blandt andet via sådan nogle, at Hobro fik skabt sine tre mål mod HB Køge.

- Vi spiller afklaret i forhold til, at vi gerne vil have vores wingbacks til at komme med nogle indlæg. De har været en stor del af forklaringen på, at vi har skabt flere chancer. Det betyder bare enormt meget for mig som angriber, at vi får nogle bolde ind i boksen, som jeg kan arbejde med, siger den store dansk-bosniske angriber.

Derudover har det pyntet gevaldigt på Hobro-spillet, at Don Deedson er tilbage i topform. Han har genopbygget det makkerskab med Muamer Brajanac, som Hobro profiterede af i stor stil sidste forår.

- Deedson er så dygtig, så vi skal bare nyde ham, mens han er her i klubben. Han var ude med nogle skader i efteråret, men nu er han tilbage, og han er et kæmpe aktiv for vores offensiv. Han kan udfordre individuelt som ingen andre i vores trup, siger Muamer Brajanac.

Det skaber arbejde for modstanderholdets forsvar, og den form for aktivering skaber bedre arbejdsbetingelser for Brajanac. Det store spørgsmål er, om Hobros dynamiske duo kan fortsætte mål og chanceproduktionen? Meget tyder nemlig på, at det er påkrævet, hvis man skal klare sig fri af nedrykning i denne sæson.

- For et år siden, fik vi hurtigt indhentet de andre og taget afstand til dem omkring stregen, men i år er det tættere. Jeg tror ikke, vi ser et hold som Esbjerg, der bare går helt kold, som det var tilfældet sidste sæson. Det bliver virkelig tæt, så det handler også om, at vi kan blive ved med at holde samme mentale skarphed, for det er krævende, når stillingen ændrer sig fra runde til runde, som det er tilfældet lige nu, siger Muamer Brajanac.

Han kan sammen med holdkammeraterne tage et stort skridt mod en ny sæson i 1. division, hvis Hobro formår at vinde mandagens hjemmekamp mod Hillerød. Den kamp sparkes i gang klokken 13.