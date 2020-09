Hobro-boss om Cappis-sag: - Jeg har ikke så lav moral, at jeg vil sælge ham nu

FODBOLD:Da Hobro IK torsdag aften åbnede den nye sæson i 1. division med 1-1 mod Viborg, måtte midtbaneprofilen Christian Cappis se til fra tribunen.

Den 21-årige amerikaner er nemlig i øjeblikket uden arbejdstilladelse, fordi Hobro IK på grund af en administrativ fejl ikke har fået den fornyet efter udløb tilbage i december sidste år.

Christian Cappis har dog nu fået sikkerhed for, at han ikke bliver smidt ud af Danmark som følge af fejlen, og i Hobro håber de snart, at alle formaliteter er i orden, så amerikaneren igen er til rådighed for cheftræner Peter Sørensen.

- Der er søgt om en ny arbejdstilladelse, så nu afventer vi bare og håber, at der sker noget i allernærmeste fremtid, lyder det fra sportschef Jens Hammer Sørensen.

Han erkender, at fejlen er Hobros, men han ønsker ikke at fortælle, hvorfor den er sket.

- Det er en lang historie, men skal vi ikke bare sige det sådan, at det selvfølgelig er en administrativ fejl. Det er en træls sag for alle parter, siger Jens Hammer Sørensen.

Christian Cappis er på kontrakt i Hobro IK i to år endnu, men til bold.dk har amerikanerens agent, Johan Wins, sagt, at Cappis vil væk denne sommer, men at Hobro indtil nu ikke har villet sælge.

- Der har været lidt interesse, men det var, mens den her sag pågik. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at jeg har en lav moral, men jeg har altså ikke så lav en moral, at jeg vil sælge en spiller, mens der ikke er styr på hans arbejdstilladelse, siger Jens Hammer Sørensen.

Sportschefen kan dog ikke genkende billedet af, at sagen har gjort, at Christian Cappis har mistet al sin motivation for at spille i Hobro.

- Det har som sagt været en træls situation for både Christian og for os, men vi har forsøgt at støtte ham så godt, vi kunne, og jeg tror da stadig, at han er motiveret for at spille her, siger Jens Hammer Sørensen.

Johan Wins har også kritiseret Hobro for end ikke at hjælpe Christian Cappis med et træningsprogram, mens han har haft forbud mod at møde på arbejde. I stedet har Cappis ifølge agenten selv måttet betale for en personlig træner.

- Han har været i København hos sin agent, og så har han trænet derovre. Vi har været meget opmærksomme på ikke at overtræde nogen regler, for han må jo ikke arbejde, siger Jens Hammer Sørensen.