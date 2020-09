Hobro efter sen annullering: - Vi føler os snydt

FODBOLD:Hobro IK troede, at de havde fået den bedst tænkelig begyndelse i jagten på en hurtig returbillet til landets bedste fodboldrække, da Simon Jakobsen headede bolden i mål i det sidste minut af torsdagens sæsonpremiere mod Viborg FF.

Men jubel over et potentielt sejrsmål blev hurtigt forvandlet til frustration på DS Arena, da scoringen blev annulleret for et frispark, som anfører Jonas Brix-Damborg skulle have begået på Viborgs målmand, hvorfor opgøret i stedet endte 1-1.

- Vi føler os selvfølgelig snydt. Nu har jeg ikke set situationen igen, men der bliver snakket om, at der burde have været mål.

- Ser man bort fra den situation, synes jeg dog, at det var fair, at det endte 1-1, for vi havde hver vores momenter i kampen, lyder det fra Mads Hvilsom, der scorede det Hobro-mål, der blev godkendt.

Han kunne trods alt godt leve med et enkelt point i sæsonpremieren.

- Det er en ok start, for vi mødte jo et formodet tophold. Det håber vi også, at vi selv skal være, men det bliver sindssygt hårdt, for det her er den vildeste 1. division, jeg kan huske at have set i min seniorkarriere. Det er fint at komme på tavlen, selv om det selvfølgelig er ærgerligt, at vi ikke vandt, når vi nu førte indtil otte minutter før tid, siger Mads Hvilsom.

Debut til Salquist

Hobro IK gav torsdag aften debut til forsvarsspilleren Tobias Salquist, der fik hele anden halvleg på banen dagen efter, at han var blevet præsenteret som ny spiller hos himmerlændingene.

- Jeg har nået at træne med et par gange hernede, men det var fint også at komme i kamp. Nu glæder jeg mig bare til endnu mere, siger Tobias Salquist, der efter et par år i først belgisk og siden norsk fodbold nu er blevet genforenet med Hobro-træner Peter Sørensen, som han tidligere også har spillet under i Silkeborg.

Tobias Salquist fik sin debut i Hobro-trøjen mod Viborg. Foto: Martin Damgård

- Det betyder meget for mig, at Peter er her. Min karriere er gået lidt i stå, og jeg skal have skubbet lidt gang i det hele igen. Det har Peter hjulpet mig med før, og det håber jeg, at han kan igen, siger Tobias Salquist, der i første omgang har skrevet under på en kontrakt for resten af 2020.

- Men jeg kan sagtens se mig blive her længere. Det skal dog hænge sammen for alle parter, så det er fint, at vi har fire måneder til at se hinanden an. Som jeg har oplevet det, er begge parter åbne for det hele, siger Tobias Salquist.

Tobias Salquist er en tiltrængt forstærkning i Hobro, hvor bredden er særdeles tyndslidt. Torsdagens kamp var eksempelvis uden stamspillere som Pål Alexander Kirkevold, Imed Louati, Edgar Babayan, Jesper Bøge og Christian Cappis.

- Havde du spurgt mig for 14 dage siden, havde jeg været noget nervøs. Der havde vi dårligt nok 11 spillere, der kunne træne, men der skal lyde en kæmpe ros til de unge spillere. Det var ikke dem alle, der fik spilletid i dag, men de har fyldt truppen godt ud, og jeg føler virkelig, at der er noget at bygge på nu, siger Mads Hvilsom.