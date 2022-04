Hobro er blevet uovervindelig i tæt nedrykningsstrid

FODBOLD:Hobro kæmper en vedvarende kamp for at rive sig fri af nedrykningskampen, og i de bestræbelser har Hobro ramt en imponerende stime af kampe, der kaster point af sig.

Mod HB Køge leverede man forårets måske dårligste halvleg i de første 45 minutter, men Hobro anno 2022 lader sig ikke slå ud af den slags. Martin Thomsens tropper har tillagt sig en evne til at løfte niveauet undervejs i en kamp.

Samarbejdet mellem Muamer Brajanac og Don Deedson, der har været yderst frugtbart i de foregående kampe, fungerede ikke for alvor mod HB Køge. Slet ikke i første halvleg, da Brajanac lavede for mange fejl, og Deedson alt for ofte var for langt fra sin angrebsmakker til at kunne hjælpe i pressede situationer.

Det var i høj grad gæsterne, der dikterede spillet i de første 45 minutter. Hobro var en sjælden gæst i HB Køges ende, og det var sparsomt med de store muligheder til hjemmeholdet. Don Deedson fik første halvlegs bedste Hobro-chance, men meget sigende for styrkeforholdet inden pausen var det ikke for alvor farligt fra Deedsons side.

Farligt var det til gengæld i den modsatte ende. Særligt når HB Køge havde plads at boltre sig på. Plads var der nok af, da HB Køge dygtigt kombinerede sig igennem til en åben chance til Effiong Nsungusi. Den fysisk stærke angriber svigtede ikke og bragte HB Køge i front.

Faktisk kunne Nsungusi have fordoblet HB Køges føring, da han løb fra Hobros forsvar og samtidig fangede keeper Adrian Kappenberger på en lille skovtur. På et frit mål sparkede HB Køge-spilleren dog bolden ud mod skoven, der grænser op til DS Arena.

Det mest glædelige at berette om fra de første 45 minutter var - set med Hobro-briller - den utrættelige opbakning, som en flok friske unge mennesker fra Hobro Garden gav, da de i bedste Safri Duo-stil trommede løs og gav en illusion af stemning på det ellers stemningsfattige stadion.

Noget måtte der ske i pausen, for HB Køge syntes at være i kontrol med kampen. Parolen blev mere intensitet i presset fra Hobros side, og den større energiudladning kastede en stribe dødbolde af sig. Hobro kom mere på bolden efter pausen, men det blev ikke for alvor farligt.

Det positive var dog, at Hobro nu havde tiltvunget sig dirigentstokken og slog en takt an, der gjorde HB Køge mere og mere passiv.

Dødboldene blev ved med at komme i en lind strøm, men de var fortsat ikke farlige nok, så der skulle noget andet til for at fremtvinge en udligning.

Hvor Hobro i efteråret gav et indtryk af at have meget svært ved at skabe chancer, så sidder man nu med en fornemmelse af, at der hele tiden kan opstå noget ud af det blå. Netop sådan noget skete, da Don Deedson i det tiltagende aftenmørke stjal bolden fra en sløset Luka Racic. Deedson tog derefter på eventyr i Køge-feltet, inden han sparkede kuglen iskoldt i kassen til 1-1.

Det mål ændrede kampens rytme endegyldigt. Hobro jagtede sejren, mens HB Køge virkede tilfreds med det ene point. Flere dødbolde og anslag mod HB Køge-målet fulgte i det sidste kvarter af kampen, men kvaliteten og skarpheden i feltet manglede hos hjemmeholdets spillere, der dog kan notere sig, at man nu har fået point seks kampe på stribe.

Faktisk har det kun taget Hobro seks kampe at sikre samme antal point, som man brugte 18 kampe på at sikre i efteråret.

Det ene point betyder, at Hobro holder weekend på 24 point, mens forfølgerne ligger lige efter. Fremad Amager under stregen har 21 point.