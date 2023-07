Hobro er i angriber-problemer efter profils dumhed

HOBRO:Hobro IK fik en noget nær perfekt begyndelse på den nye sæson i landets næstbedste fodboldrække, da det søndag blev 2-0 på udebane over FC Fredericia.

Syv minutter før tid dryppede Muamer Brajanac dog betydelig malurt i Hobros sejrsbæger, da angriberen, der i første halvleg havde bragt sit hold på sejrskurs, blev sendt tidligt i bad.

Efter en nærkamp slog Muamer Brajanac hjemmeholdets Jeppe Gertsen i maven, og straffen var et direkte rødt kort.

- Det er rigtig ærgerligt efter en kamp, hvor han havde gjort det rigtig godt og var på vej til at blive matchvinder. Der er en kontrovers med Gertsen, som holder ham, og derfor prøver Mo at skubbe Gertsen væk. Det ender med, at han rammer ham i maveregionen, og det var selvfølgelig et helt fair rødt kort.

- Mo var den første til at undskylde efter kampen, og det var stort af ham, men det er selvfølgelig noget, han skal lære af, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Muamer Brajanac udgjorde søndag en velfungerende angrebsduo med Laurs Skjellerup, men det røde kort koster karantæne i de to kommende kampe mod Næstved og Hillerød.

Dertil kommer, at nyerhvervelsen Moubarack Compaoré endnu ikke er spilleberettiget, og det er langt fra sikkert, at formaliteterne er på plads før fredagens hjemmekamp mod Næstved.

- Vi håber selvfølgelig, at det når at gå i orden, men vi ved også, at det er en proces, der kan tage et stykke tid, så som udgangspunkt regner jeg ikke med Moubarack på fredag.

- Derfor må vi kigge på nogle alternative løsninger. Oliver Klitten har tidligere i sin karriere spillet i de forreste geledder, og der er også spillere som Villads Rasmussen, Mathias Kristensen, Christian Hørby og Oliver Overgaard, der kan udfylde det rum, siger Martin Thomsen.

I sommerpausen har Hobro sagt farvel til sidste sæsons topscorer Don Deedson samt Ronnie Schwartz, og det betyder, at førsteholdstruppen kun tæller tre rendyrkede angribere.

Mandag skrev det lokale angrebstalent Mikkel Boye dog under på en treårig kontrakt. Den 17-årige himmerlænding var med på bænken i søndagens kamp.

- På kort sigt er han selvfølgelig i spil, fordi der er den situation i angrebet, der er, men ellers er det en spiller, vi også skal have tålmodighed med. Han skal stille og roligt bygges op, og der er lagt en god plan for ham, så han kan blive sluset ind på holdet, siger Martin Thomsen, der også nævner 21-årige Sebastian Beraque Rasmussen fra klubbens nyoprykkede danmarksseriehold som et alternativ i angrebet.

Bortset fra det røde kort til Muamer Brajanac havde Hobro-træneren masser at glæde sig over efter søndagens premieresejr i Fredericia.

- Det var en fantastisk start, for det var en fuldt fortjent sejr. Det er pointene, der er det vigtigste, men måden, vi vandt på, fylder også en del. Vi har brugt opstarten på at få føjet flere facetter til vores spil, og det fungerede godt i Fredericia. Det gør os sværere at læse for modstanderne, konstaterer Martin Thomsen.