Hobro er i salgs-mode: Disse to spillere er på affyringsrampen

HOBRO:Julefreden har så småt sænket sig over Hobro IK, men den kan dog hurtigt blive brudt, hvis for eksempel der tikker købstilbud ind på nogle af klubbens profiler.

Der er nemlig et par spillere, som meget vel kan ryge videre i systemet til januar. Det mest oplagte salgsemne er unge Frederik Dietz, der har haft en flot efterårssæson, hvor han har taget syvmileskridt i sin personlige udvikling.

- Frederik Dietz er interessant for flere klubber i forskellige lande. Vi har allerede haft et konkret bud på ham fra Norge, men der er interesse fra flere forskellige lande. Frederik har fået en agent, og de arbejder efter, at han skal sælges i januar eller til sommer, siger Lars Justesen, der også melder en anden defensiv profil op som muligt salgsemne.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har talt med Adrian om, at det kan være i det kommende vindue, at han skal videre. Han har gjort det virkelig godt for os over en længere periode, så timingen kan være rigtig i forhold til et skifte, og det er en ambition hos begge parter, siger Lars Justesen.

Hvis Kappenberger sælges i januar har Hobro den oplagte afløser klar. 21-årige Jonathan Fischer blev i sommer hentet fra AB, og han har kun fået sporadisk spilletid i nogle pokalkampe.

- Hvis Adrian skal videre, så er vi helt trygge ved at give Jonathan pladsen. Han er et stort talent og presser sig dagligt på, så det vil kun være naturligt, at han kan komme til at spille noget mere, siger Lars Justesen.

I sommerens transfervindue var der konkret interesse for Don Deedson, men det endte med, at han blev i Hobro, hvor han er på kontrakt frem til sommer.

- Umiddelbart regner vi med, at han spiller her frem til sommer, og så skal han videre. Vi vil naturligvis gerne forlænge med ham, men det lader ikke til at være muligt, siger Lars Justesen, der dog afviser, at en manglende kontraktforlængelse er lig med en fast plads bagerst i køen til spilletid.

- Jeg forventer, at Deedson kan være med til at sikre os en ny sæson i 1. division, siger Lars Justesen.

Klar prioritet

Når det kommer til mulige tilgange, er prioriteterne ret klare i Hobro. Der er nemlig ingen tvivl om, hvor på banen behovet for forstærkninger er størst. Tidligere har Lars Justesen fastslået, at et kreativt indspark til Hobros målfattige offensiv vil være ønskværdigt.

- Defensivt er vi godt kørende. Vi har kun lukket 20 mål ind, hvilket er tredjebedst af alle i rækken, og så lukkede vi endda seks ind i en enkelt kamp mod Hvidovre. Vores udfordringer er helt afgjort vores offensiv, så det er her, vi skal på jagt efter forstærkning. Vi har kun scoret otte mål, og det er for lidt, siger Lars Justesen.

Der kan blive tale om mere end en tilgang til Hobros offensiv. Lige nu afventer man Mads Hvilsoms videre fodboldskæbne. Det kan nemlig ende med, at han stiller støvlerne på hylden qua vedvarende skadesproblemer. I det tilfælde er der brug for en angriber mere i Hobro-truppen.

- Under alle omstændigheder skal vi have styrket truppen. Hvis Hvilsom stopper, så er vi kun 19 markspillere i truppen. Det er i forvejen til den smalle side, så vi skal have styrket bredden, siger Lars Justesen.

Han understreger dog, at han ikke har travlt i forhold til at få nyt blod tilført truppen.

- Vi har allerede haft et par unge spillere til prøvetræning, men vi ved også, at vi med lidt is i maven kan få nogle gode muligheder på et senere tidspunkt, men vi er klar til at slå til, hvis den rette mulighed byder sig, siger Lars Justesen.